हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'जनता के विश्वास पर लगे धोखे का जवाब होगा', MCD उपचुनाव पर AAP नेताओं का BJP पर निशाना

'जनता के विश्वास पर लगे धोखे का जवाब होगा', MCD उपचुनाव पर AAP नेताओं का BJP पर निशाना

MCD Bye Election: दिल्ली की चांदनी महल में उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 28 Nov 2025 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम के वार्ड 76 चांदनी महल का उपचुनाव एक राजनीतिक टकराव में बदल गया है. गुरुवार (27 नवंबर) को इलाके में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बीजेपी और बागी विधायक को निशाना साधा. बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह चुनाव जनता के विश्वास पर लगे धोखे का जवाब होगा. इस दौरान राज्य अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व मंत्री गोपाल राय और इमरान हुसैन ने मतदाताओं से पार्टी उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की.

बीजेपी की उंगलियों पर नाच रहा सर्कस का शेर- सौरभ भारद्वाज

चांदनी महल में सभा को संबोधित करते हुए आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाए हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “यहां एक सर्कस का शेर घूम रहा है. सर्कस बीजेपी का है और शेर बीजेपी के इशारे पर नाच रहा है. तुर्कमान गेट पर जो शेर के झंडे लगे हैं, वो कांग्रेस के हैं और जैसे ही हम झंडा लगाते हैं, चुनाव आयोग पहुंच जाता है.”

अब पार्टियां तोड़ने लगी है बीजेपी- सौरभ भारद्वाज

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी पूरे देश में विपक्षी दलों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है. उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर नई खेमेबाजी करवाई गई. 

उन्होंने कहा, "दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है. यहां भी षड्यंत्र चल रहा है. कभी घमंड में कहा जाता था कि मटिया महल में पानी की बोतल को भी चुनाव लड़वा दो तो जीत जाएगी. अब वही लोग दरवाजे-दरवाजे घूम रहे हैं."

प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि मौजूदा हालात में मटिया महल के विधायक की सदस्यता दो महीनों के भीतर स्वतः समाप्त हो जाएगी. उन्होंने कहा, 30 नवंबर को चांदनी महल अपना पार्षद चुनेगा और दो महीने बाद मटिया महल का नया विधायक भी चुना जाएगा। किसी की गुंडागर्दी यहां नहीं चलेगी.

हमने जिनको खड़ा किया, आज वही पीठ में छुरा घोंप रहे हैं- संजय सिंह

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने संबोधन में तीखे तेवर दिखाए. उन्होंने कहा कि पार्टी ने जिस परिवार को लगातार मौके दिए, वही अब साजिश में शामिल है. उन्होंने कहा, "2020 में पिता को फिर बेटे को MLA बनाया. पार्षद भी वही जीतते रहे. डिप्टी मेयर चुनाव में भी हमने रातभर लड़ाई लड़ी. आज उसी मेहनत का ईनाम यह मिल रहा है कि हमारे ही उम्मीदवार को हराने की चालें चली जा रही हैं. इस बार चांदनी महल दिखा देगा कि जनता किसके साथ है.

बिहार चुनावों का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में जीत का जश्न मना रही है, लेकिन आप नेता जेलों और दबाव के बावजूद लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, "अगर दिल्ली में भी लड्डू बंटवाना है तो किसी और को वोट दे दीजिए. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी का सिर झुक जाए, तो मुदस्सिर उस्मान कुरैशी को भारी मतों से जिताइए."

चार उम्मीदवार घूम रहे हैं, असली केवल एक है- गोपाल राय

पूर्व मंत्री गोपाल राय ने भी बीजेपी पर फर्जी शेर खड़ा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "चार लोग वोट मांग रहे हैं. हमारा उम्मीदवार, कांग्रेस का, बीजेपी का और एक नकली शेर. शांत दिमाग से सोचिए, क्या कांग्रेस यहां जीत सकती है? क्या बीजेपी जीत सकती है? नहीं, इसलिए बीजेपी ने एक मुस्लिम चेहरे को स्वतंत्र प्रत्याशी बनाकर उतारा है, जिसका रिमोट उनके पास है."

गोपाल राय ने कहा कि जिस उम्मीदवार के लिए व्यवस्था इतनी सहज दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि सत्ता की मशीनरी उसे पर्दे के पीछे से मदद कर रही है. उन्होंने कहा, “उनके झंडे कभी फटते नहीं. प्रशासन खुलकर मदद कर रहा है. लेकिन जनता समझदार है, असली और नकली में फर्क कर लेती है.”

और पढ़ें
Published at : 28 Nov 2025 04:53 PM (IST)
Tags :
Gopal Rai AAM AADMI PARTY DELHI NEWS SAURABH BHARDWAJ SANJAY SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Imran Khan News: भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
इंडिया
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
बिहार
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
Advertisement

वीडियोज

Indonesia से आई बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर । Delhi Car Blast Case
दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
Hong Kong Fire में आग का कारण Chinese माल ? बना त्रासदी की वजह! | ABPLIVE
Gustaakh Ishq Review: विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के साथ गुलज़ार और मनीष मल्होत्रा का आत्मीय सिनेमा
Raisen Rape Case: पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश... | Breaking News | Madhya Pradesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Imran Khan News: भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
इंडिया
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
बिहार
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
ओटीटी
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
ट्रेंडिंग
परशुराम कहां हैं... दूल्हे ने अपनी बरात में भगवान राम की तरह तोड़ा धनुष, यूजर्स पूछने लगे सवाल; देखें वीडियो
परशुराम कहां हैं... दूल्हे ने अपनी बरात में भगवान राम की तरह तोड़ा धनुष, यूजर्स पूछने लगे सवाल; देखें वीडियो
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget