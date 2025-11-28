'जनता के विश्वास पर लगे धोखे का जवाब होगा', MCD उपचुनाव पर AAP नेताओं का BJP पर निशाना

दिल्ली नगर निगम के वार्ड 76 चांदनी महल का उपचुनाव एक राजनीतिक टकराव में बदल गया है. गुरुवार (27 नवंबर) को इलाके में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बीजेपी और बागी विधायक को निशाना साधा. बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह चुनाव जनता के विश्वास पर लगे धोखे का जवाब होगा. इस दौरान राज्य अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व मंत्री गोपाल राय और इमरान हुसैन ने मतदाताओं से पार्टी उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की.

बीजेपी की उंगलियों पर नाच रहा सर्कस का शेर- सौरभ भारद्वाज

चांदनी महल में सभा को संबोधित करते हुए आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाए हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “यहां एक सर्कस का शेर घूम रहा है. सर्कस बीजेपी का है और शेर बीजेपी के इशारे पर नाच रहा है. तुर्कमान गेट पर जो शेर के झंडे लगे हैं, वो कांग्रेस के हैं और जैसे ही हम झंडा लगाते हैं, चुनाव आयोग पहुंच जाता है.”

अब पार्टियां तोड़ने लगी है बीजेपी- सौरभ भारद्वाज

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी पूरे देश में विपक्षी दलों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है. उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर नई खेमेबाजी करवाई गई.

उन्होंने कहा, "दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है. यहां भी षड्यंत्र चल रहा है. कभी घमंड में कहा जाता था कि मटिया महल में पानी की बोतल को भी चुनाव लड़वा दो तो जीत जाएगी. अब वही लोग दरवाजे-दरवाजे घूम रहे हैं."

प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि मौजूदा हालात में मटिया महल के विधायक की सदस्यता दो महीनों के भीतर स्वतः समाप्त हो जाएगी. उन्होंने कहा, 30 नवंबर को चांदनी महल अपना पार्षद चुनेगा और दो महीने बाद मटिया महल का नया विधायक भी चुना जाएगा। किसी की गुंडागर्दी यहां नहीं चलेगी.

हमने जिनको खड़ा किया, आज वही पीठ में छुरा घोंप रहे हैं- संजय सिंह

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने संबोधन में तीखे तेवर दिखाए. उन्होंने कहा कि पार्टी ने जिस परिवार को लगातार मौके दिए, वही अब साजिश में शामिल है. उन्होंने कहा, "2020 में पिता को फिर बेटे को MLA बनाया. पार्षद भी वही जीतते रहे. डिप्टी मेयर चुनाव में भी हमने रातभर लड़ाई लड़ी. आज उसी मेहनत का ईनाम यह मिल रहा है कि हमारे ही उम्मीदवार को हराने की चालें चली जा रही हैं. इस बार चांदनी महल दिखा देगा कि जनता किसके साथ है.

बिहार चुनावों का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में जीत का जश्न मना रही है, लेकिन आप नेता जेलों और दबाव के बावजूद लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, "अगर दिल्ली में भी लड्डू बंटवाना है तो किसी और को वोट दे दीजिए. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी का सिर झुक जाए, तो मुदस्सिर उस्मान कुरैशी को भारी मतों से जिताइए."

चार उम्मीदवार घूम रहे हैं, असली केवल एक है- गोपाल राय

पूर्व मंत्री गोपाल राय ने भी बीजेपी पर फर्जी शेर खड़ा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "चार लोग वोट मांग रहे हैं. हमारा उम्मीदवार, कांग्रेस का, बीजेपी का और एक नकली शेर. शांत दिमाग से सोचिए, क्या कांग्रेस यहां जीत सकती है? क्या बीजेपी जीत सकती है? नहीं, इसलिए बीजेपी ने एक मुस्लिम चेहरे को स्वतंत्र प्रत्याशी बनाकर उतारा है, जिसका रिमोट उनके पास है."

गोपाल राय ने कहा कि जिस उम्मीदवार के लिए व्यवस्था इतनी सहज दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि सत्ता की मशीनरी उसे पर्दे के पीछे से मदद कर रही है. उन्होंने कहा, “उनके झंडे कभी फटते नहीं. प्रशासन खुलकर मदद कर रहा है. लेकिन जनता समझदार है, असली और नकली में फर्क कर लेती है.”