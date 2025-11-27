‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ प्रोग्राम में पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, 'लोगों का एक-एक रुपया सुरक्षित'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार (27 नवंबर) को बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम आपकी पूंजी, आपका अधिकार में हिस्सा लिया. यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के उस बड़े अभियान का हिस्सा है. जिसका मकसद देश के हर नागरिक को उसकी अनक्लेम्ड जमा पूंजी वापस दिलाना है. चाहे वह रकम बैंक खाते में रुकी हो, शेयर-डिविडेंड का पैसा हो, बीमा पॉलिसी हो या फिर म्यूचुअल फंड में पड़ा निवेश.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक करीब 85 करोड़ रुपये अलग-अलग नागरिकों को वापस लौटाए जा चुके हैं. यह वही रकम है, जो वर्षों से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में बिना दावे के पड़ी हुई थी. उन्होंने कहा कि हर नागरिक का एक-एक रुपया सुरक्षित है और उसका हक उसे जरूर मिलेगा.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और दोनों नेताओं ने मिलकर दिल्ली में इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प जताया.

आधार या मोबाइल से मिलेगी जानकारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार हर जिले में विशेष कैंप लगा रही है. इन शिविरों में हेल्प डेस्क, डिजिटल सुविधा केंद्र, दस्तावेज जांच व्यवस्था जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं.

लोग सिर्फ एक आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर यह पता कर सकते हैं कि कहीं उनका कोई पुराना बैंक खाता, बीमा पॉलिसी या निवेश अनक्लेम्ड तो नहीं पड़ा है. मौके पर मौजूद अधिकारी लोगों को पूरी प्रक्रिया समझाते हैं ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें.

गरीब और मध्यवर्ग के लिए राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान खासकर उन परिवारों के लिए बहुत मददगार है, जिनके किसी सदस्य की मृत्यु, स्थानांतरण या दस्तावेज खोने के कारण उनकी जमा-पूंजी की जानकारी परिवार को नहीं मिल पाती. उन्होंने कहा कि यह योजना उनके लिए उम्मीद की नई किरण है.

डिजिटल सिस्टम पर भरोसा बढ़ा

रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में डिजिटल भुगतान, डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर), जनधन खाते, बैंकिंग व्यवस्था पर लोगों का भरोसा काफी बढ़ा है. पहले सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पाता था, लेकिन अब पैसा सीधे उनके खाते में जमा हो जाता है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार इस अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीवी, रेडियो, अखबारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेगी. इससे लाखों रुपये की अनक्लेम्ड पूंजी सही समय पर सही लोगों तक पहुँचेगी.

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच भरोसे का पुल है. हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी का भी पैसा कहीं अटका न रहे.