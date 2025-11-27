Delhi News: द्वारका में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, भाऊ गैंग का इनामी शूटर गिरफ्तार

द्वारका जिले की एंटी-नार्कोटिक्स सेल ने भाऊ गैंग के शूटर और 25 हज़ार के इनामी बदमाश अंकित को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर तीन राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली हेड कांस्टेबल कुलदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अंकित के पैर में लगी और उसे काबू कर लिया गया.

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, 28 अक्टूबर 2025 को रोहित लांबा पर चार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं थी. इस मामले में नजफगढ़ थाने में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. जिंसमें भाऊ गैंग की संलिप्तता सामने आई थी. उस मामले में चार आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे. लेकिन उस हमले में शामिल दो मुख्य शूटर अंकित और दीपक फरार चल रहे थे.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर फरार शूटरों की पहचान की गई. दोनों पर दिल्ली पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. एंटी-नार्कोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली कि आरोपी अंकित नजफगढ़ के साई बाबा मंदिर के पास आने वाला है.

बस स्टैंड के पास जाल, और अचानक शुरू हुई फायरिंग

जिस पर पुलिस ने UER-II के पास बस स्टैंड के नजदीक ट्रैप लगाया. सुबह लगभग 8:05 बजे अंकित बाइक पर पहुंचा और पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगा. घबराहट में उसने पुलिस पर तीन राउंड फायर किए. इनमें से एक गोली हेड कांस्टेबल कुलदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई और गिरफ्तारी

पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई राउंड फायर किया. जिंसमें एक गोली अंकित के दाहिने पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे काबू में कर लिया. आरोपी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है और वह कई गंभीर मामलों में पहले भी शामिल रहा है. वर्ष 2020 में उसने बहादुरगढ़ CIA स्टाफ पर फायरिंग कर एक कॉन्स्टेबल को घायल कर दिया था. पुलिस अब उससे पूछताछ कर आगे की जांच में जुट गयी है.