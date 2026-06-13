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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी के हीरे वाले कंगन पर बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'दान कर दिया तो…'

राबड़ी के हीरे वाले कंगन पर बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'दान कर दिया तो…'

Rabri Devi Diamond Bracelet News: तेज प्रताप यादव का कहना है कि लोग खुशी में दान करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कोई कलाकार दरवाजे पर आएगा तो खाली हाथ थोड़ी जाएगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 13 Jun 2026 11:18 PM (IST)
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आरजेडी प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) के जन्मदिन के मौके पर राबड़ी आवास में जब कार्यक्रम हुआ तो एक कलाकार (छोटू छलिया) को उनकी पत्नी (राबड़ी देवी) ने अपने हाथ से कंगन खोलकर दे दिया. इस कंगन पर विवाद तब बढ़ गया जब सिंगर छोटू छलिया (Singer Chhotu Chhaliya) ने मीडिया को बताया कि उन्हें राबड़ी देवी (Rabri Devi) ने हीरे का कंगन दिया है. जैसे ही यह बात सामने आई तो जेडीयू ने घेरना शुरू कर दिया. इस बीच अब राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की प्रतिक्रिया आई है.

शनिवार (13 जून, 2026) को पटना में मीडिया ने इस संबंध में तेज प्रताप यादव से सवाल किया. कहा कि राबड़ी देवी ने जो कंगन एक कलाकार को दिया उसके बाद जेडीयू सवाल उठा रही है. इस पर तेज प्रताप ने कहा, "हीरे का कंगन है या सोने का कंगन है, लोग खुशी में दान करते हैं…" 

यह भी पढ़ें- राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, "कोई कलाकार दरवाजे पर आएगा तो खाली हाथ थोड़ी जाएगा... दान कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई…" इस दौरान पत्रकारों ने तेज प्रताप से पूछा कि पवन सिंह एमएलसी बने हैं, आगे चर्चा है कि वे मंत्री भी बनेंगे. इस पर उन्होंने कहा, "उन्हें बधाई है, बनें मंत्री…"

जेडीयू नेता नीरज कुमार लगातार उठा रहे सवाल

बता दें कि कंगन हीरे का है या सोने का है इसकी पुष्टि तो बिना जांच के नहीं की जा सकती है, लेकिन सत्तापक्ष के नेता सवाल जरूर उठा रहे हैं. जेडीयू नेता नीरज कुमार लगातार इस संबंध में बयान दे रहे हैं. उनका कहना है कि हीरे का कंगन कहां से आया? क्या राबड़ी देवी ने वेतन से खरीदा है? नीरज कुमार ने राबड़ी देवी से बिल दिखाने की मांग करते हुए ईडी को पत्र लिखने की बात कही है. उधर आरजेडी नेता सुनील सिंह ने कंगन को आर्टिफिशियल बताया है.

यह भी पढ़ें- राबड़ी ने दिया हीरे का कंगन तो बढ़ा विवाद, JDU ने कहा- बिल दिखाइए, RJD का जवाब कर देगा हैरान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Jun 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Rabri Devi BIHAR NEWS Chhotu Chhaliya
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