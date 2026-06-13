राबड़ी के हीरे वाले कंगन पर बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'दान कर दिया तो…'

आरजेडी प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) के जन्मदिन के मौके पर राबड़ी आवास में जब कार्यक्रम हुआ तो एक कलाकार (छोटू छलिया) को उनकी पत्नी (राबड़ी देवी) ने अपने हाथ से कंगन खोलकर दे दिया. इस कंगन पर विवाद तब बढ़ गया जब सिंगर छोटू छलिया (Singer Chhotu Chhaliya) ने मीडिया को बताया कि उन्हें राबड़ी देवी (Rabri Devi) ने हीरे का कंगन दिया है. जैसे ही यह बात सामने आई तो जेडीयू ने घेरना शुरू कर दिया. इस बीच अब राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की प्रतिक्रिया आई है.

शनिवार (13 जून, 2026) को पटना में मीडिया ने इस संबंध में तेज प्रताप यादव से सवाल किया. कहा कि राबड़ी देवी ने जो कंगन एक कलाकार को दिया उसके बाद जेडीयू सवाल उठा रही है. इस पर तेज प्रताप ने कहा, "हीरे का कंगन है या सोने का कंगन है, लोग खुशी में दान करते हैं…"

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जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, "कोई कलाकार दरवाजे पर आएगा तो खाली हाथ थोड़ी जाएगा... दान कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई…" इस दौरान पत्रकारों ने तेज प्रताप से पूछा कि पवन सिंह एमएलसी बने हैं, आगे चर्चा है कि वे मंत्री भी बनेंगे. इस पर उन्होंने कहा, "उन्हें बधाई है, बनें मंत्री…"

जेडीयू नेता नीरज कुमार लगातार उठा रहे सवाल

बता दें कि कंगन हीरे का है या सोने का है इसकी पुष्टि तो बिना जांच के नहीं की जा सकती है, लेकिन सत्तापक्ष के नेता सवाल जरूर उठा रहे हैं. जेडीयू नेता नीरज कुमार लगातार इस संबंध में बयान दे रहे हैं. उनका कहना है कि हीरे का कंगन कहां से आया? क्या राबड़ी देवी ने वेतन से खरीदा है? नीरज कुमार ने राबड़ी देवी से बिल दिखाने की मांग करते हुए ईडी को पत्र लिखने की बात कही है. उधर आरजेडी नेता सुनील सिंह ने कंगन को आर्टिफिशियल बताया है.

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