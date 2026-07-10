'हनुमान जी का अपमान करने वाली BJP को...', बांकीपुर उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर ने साधा निशाना
Bankipur By-Election: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है. प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हनुमान जी का अपमान करने का आरोप लगाया.
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पटना बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है. दरअसल बीजेपी प्रत्याशी की एक यात्रा में उनकी गाड़ी के आगे एक शख्स हनुमान जी का रूप धारण किए हुए है. साथ ही वह बीजेपी के झंडा लेकर आगे डांस कर रहा है. इसको लेकर अब प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है.
उन्होंने कहा, "अपने स्वार्थ के लिये हनुमान जी का अपमान करने वाली BJP को बांकीपुर की जनता सजा देगी." आगे कहा, "4 दिन पहले हनुमान जी को बीजेपी को झंडा लगवाकर नचवा रहा है. इतना अहंकार हो गया कि अपने आप रथ पर बैठा हो और एक आदमी को बीजेपी का झंडा लगवाकर हिलवा रहा है." वहीं उन्होंने आगे लोगों से पूछा कि इन लोगों को सजा मिलना चाहिए या नहीं. ये अभिमान टूटना चाहिए या नहीं.
अपने स्वार्थ के लिये हनुमान जी का अपमान करने वाली BJP को सजा देगी बांकीपुर की जनता#PKForBankipur #prashantkishor pic.twitter.com/CpGEml5PcL— PK FOR CM (@PK_for_CM) July 9, 2026
दिलचस्प हुआ बांकीपुर उपचुनाव
बांकीपुर सीट पर फिलहाल प्रशांत किशोर ने अभी नामांकन नहीं किया है. वहीं उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा और राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी ने बृहस्पतिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.
नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सिन्हा ने कृष्णानगर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर और सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस सीट पर आरजेडी, बीजेपी और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है.
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13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे प्रशांत किशोर
जन सुराज पार्टी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, प्रशांत किशोर 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. बता दें कि बांकीपुर सीट पर कई चुनावों से बीजेपी का कब्जा रहा है. नितिन नवीन लगातार पांच बार इस सीट से निर्वाचित हुए थे. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने यह सीट खाली कर दी. उनसे पहले इस सीट का प्रतिनिधित्व उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा करते थे.
जमकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं प्रशांत किशोर
जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर सीट से प्रत्याशी प्रशांत किशोर उपचुनाव के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं. प्रशांत किशोर बीजेपी-आरजेडी के प्रत्याशियों के सामने जमकर प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं. लगातार वे जनता के मुद्दों को उठाते हुए अपने लिए वोट मांग रहे हैं. गुरुवार (9 जुलाई) को उन्होंने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो, जनसंपर्क किया और लोगों से अपने लिए वोट मांगे.
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