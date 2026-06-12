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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी ने दिया हीरे का कंगन तो बढ़ा विवाद, JDU ने कहा- बिल दिखाइए, RJD का जवाब कर देगा हैरान

राबड़ी ने दिया हीरे का कंगन तो बढ़ा विवाद, JDU ने कहा- बिल दिखाइए, RJD का जवाब कर देगा हैरान

Bihar Politics: लालू के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राबड़ी देवी ने छोटू छलिया को अपने हाथ से खोलकर कंगन दिया. इसी पर अब सियासत शुरू हो गई है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Jun 2026 12:13 PM (IST)
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बिहार में कंगन पर सियासत शुरू हो गई है. सियासत इसलिए क्योंकि कंगन हीरे का बताया गया है. लालू यादव (Lalu Yadav) के जन्मदिन पर राबड़ी देवी (Rabri Devi) ने कार्यक्रम में आए सिंगर छोटू छलिया (Chhotu Chhaliya) को अपने हाथ से खोलकर कंगन क्या दे दिया कि सत्ता पक्ष (जेडीयू) को बैठे-बैठे एक मुद्दा मिल गया है. जेडीयू ने इसको लेकर सवाल उठाया है. जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कंगन का बिल दिखाने को कहा है. 

'क्या आपने वेतन से खरीदकर दिया?'

जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, "राबड़ी देवी महिला हैं… एकादशी का दिन था.. महिलाओं के लिए एकादशी का दिन पावन और पवित्र होता है… तो वो हीरे का कंगन आया कहां से? किसने दिया? क्या आपने वेतन से खरीदकर दिया? उसका बिल दिखाइए… क्योंकि उस गायक ने दावा कर दिया है…"

यह भी पढ़ें- राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया

आरजेडी ने कंगन को बताया आर्टिफिशियल

इस पूरे विवाद पर आरजेडी की ओर से जो बयान आया है वो आपको हैरान कर देगा. दावा किया गया है कि कंगन जो है वो हीरे का नहीं है. आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि जो हमारे कलाकार हैं छोटू छलिया उन्होंने कहा कि ये कंगन हमको राबड़ी माता ने दिया है और ये हीरे का है. अरे भाई कोई व्यक्ति हीरे की अंगूठी और हीरे का कंगन कैसे भेंट कर सकता है? सुनील सिंह ने कहा कि जो कंगन है वो हीरे का नहीं है हम अच्छी तरह से जानते हैं. सुनील सिंह ने कंगन को आर्टिफिशियल बताया. सुनील सिंह जो हैं वो लालू परिवार के करीबी हैं. राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं.

सिंगर छोटू छलिया के दावे के बाद सियासत

बता दें कि सिंगर छोटू छलिया ने ही कैमरे पर इस बात को स्वीकार किया है कि जो कंगन है वो हीरे का है. इसके बाद ही अब सियासत शुरू हुई है. बयानबाजी भले जारी है लेकिन तो जांच के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि कंगन जो है उस पर हीरा लगा है या फिर वह आर्टिफिशियल है. चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि लालू परिवार भला आर्टिफिशियल कंगन क्यों देगा?

यह भी पढ़ें- Pawan Singh MLC: पवन सिंह के एमएलसी बनने पर क्या बोलीं उनकी मां? 'हमार बेटा…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Jun 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Rabri Devi BIHAR NEWS Chhotu Chhaliya
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