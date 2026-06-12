राबड़ी ने दिया हीरे का कंगन तो बढ़ा विवाद, JDU ने कहा- बिल दिखाइए, RJD का जवाब कर देगा हैरान

बिहार में कंगन पर सियासत शुरू हो गई है. सियासत इसलिए क्योंकि कंगन हीरे का बताया गया है. लालू यादव (Lalu Yadav) के जन्मदिन पर राबड़ी देवी (Rabri Devi) ने कार्यक्रम में आए सिंगर छोटू छलिया (Chhotu Chhaliya) को अपने हाथ से खोलकर कंगन क्या दे दिया कि सत्ता पक्ष (जेडीयू) को बैठे-बैठे एक मुद्दा मिल गया है. जेडीयू ने इसको लेकर सवाल उठाया है. जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कंगन का बिल दिखाने को कहा है.

'क्या आपने वेतन से खरीदकर दिया?'

जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, "राबड़ी देवी महिला हैं… एकादशी का दिन था.. महिलाओं के लिए एकादशी का दिन पावन और पवित्र होता है… तो वो हीरे का कंगन आया कहां से? किसने दिया? क्या आपने वेतन से खरीदकर दिया? उसका बिल दिखाइए… क्योंकि उस गायक ने दावा कर दिया है…"

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आरजेडी ने कंगन को बताया आर्टिफिशियल

इस पूरे विवाद पर आरजेडी की ओर से जो बयान आया है वो आपको हैरान कर देगा. दावा किया गया है कि कंगन जो है वो हीरे का नहीं है. आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि जो हमारे कलाकार हैं छोटू छलिया उन्होंने कहा कि ये कंगन हमको राबड़ी माता ने दिया है और ये हीरे का है. अरे भाई कोई व्यक्ति हीरे की अंगूठी और हीरे का कंगन कैसे भेंट कर सकता है? सुनील सिंह ने कहा कि जो कंगन है वो हीरे का नहीं है हम अच्छी तरह से जानते हैं. सुनील सिंह ने कंगन को आर्टिफिशियल बताया. सुनील सिंह जो हैं वो लालू परिवार के करीबी हैं. राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं.

सिंगर छोटू छलिया के दावे के बाद सियासत

बता दें कि सिंगर छोटू छलिया ने ही कैमरे पर इस बात को स्वीकार किया है कि जो कंगन है वो हीरे का है. इसके बाद ही अब सियासत शुरू हुई है. बयानबाजी भले जारी है लेकिन तो जांच के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि कंगन जो है उस पर हीरा लगा है या फिर वह आर्टिफिशियल है. चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि लालू परिवार भला आर्टिफिशियल कंगन क्यों देगा?

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