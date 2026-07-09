बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रीतम कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) भेजने की अधिसूचना जारी की है. वह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनएचआईडीसीएल में डिप्टी जनरल मैनेजर (एचआर एंड एडमिन) के पद पर अपनी सेवाएं देंगे. बीते बुधवार (08 जुलाई, 2026) को आदेश पत्र जारी हुआ है.

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रीतम कुमार वर्तमान में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव के पद पर कार्यरत थे. उन्हें केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है.

अधिसूचना में कहा गया है कि प्रीतम कुमार की सेवाएं औपचारिक रूप से एनएचआईडीसीएल को सौंप दी गई हैं. इसके साथ ही उन्हें अधिसूचना जारी होने की तिथि से उनके वर्तमान पद से विरमित कर दिया गया है, ताकि वे नई जिम्मेदारी का कार्यभार ग्रहण कर सकें.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई

केंद्र में नियुक्त प्रशासनिक दृष्टि से अहम

एनएचआईडीसीएल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम है, जो देश के दुर्गम और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं के निर्माण एवं विकास का कार्य करता है. मानव संसाधन एवं प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण पद पर प्रीतम कुमार की नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना बिहार के राज्यपाल के आदेश से निर्गत की गई है. इस अधिसूचना पर सरकार के उप सचिव राजीव रंजन दास के हस्ताक्षर हैं. प्रशासनिक हलकों में इसे एक महत्वपूर्ण प्रतिनियुक्ति माना जा रहा है. माना जा रहा है कि बिहार प्रशासनिक सेवा में अर्जित अनुभव का लाभ प्रीतम कुमार अपनी नई जिम्मेदारी में उठाएंगे, वहीं केंद्र सरकार की अवसंरचना परियोजनाओं के प्रशासनिक प्रबंधन में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

यह भी पढ़ें- Ration Card: बिहार में एक करोड़ नया राशन कार्ड बनेगा, CM सम्राट चौधरी ने की बैठक, पढ़ें काम की खबर