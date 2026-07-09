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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई

बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई

Bankipur By-Election: अभिषेक कुमार सिन्हा पर लंबित आपराधिक मामलों की संख्या शून्य है. इतना ही नहीं, बल्कि वे किसी मामले में अभी तक दोषी करार भी नहीं हुए हैं. 

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Jul 2026 06:54 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा (Abhishek Kumar Sinha) ने गुरुवार (09 जुलाई) को पटना समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे. नामांकन के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा कि संपत्ति से जुड़ी जानकारी सामने आई है.

किसी मामले में अब तक नहीं पाए गए दोषी

अभिषेक सिन्हा ने एफिडेविट में जो जानकारी दी है उसके अनुसार उन्होंने केवल 10वीं तक ही पढ़ाई की है. बताया है कि साल 2000 में उन्होंने मध्यमा बोर्ड से परीक्षा दी थी. दरभंगा के चौधरी संस्कृत सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने मैट्रिक पास किया है. सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक कुमार सिन्हा पर लंबित आपराधिक मामलों की संख्या शून्य है. इतना ही नहीं, बल्कि वे किसी मामले में अभी तक दोषी करार भी नहीं हुए हैं. 

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अभिषेक के पास सोने की चेन और अंगूठी

एफिडेविट में सार्वजनिक की गई संपत्ति पर नजर डालें तो अभिषेक के पास नकद 70 हजार रुपये हैं जबकि पत्नी अमृता के पास नकद 50 हजार रुपये हैं. अभिषेक के पास सोने की अंगूठी और सोने की चेन है. पांच ग्राम की चेन की कीमत 66,250 रुपये के करीब है. वहीं छह ग्राम की अंगूठी की कीमत 79,500 है.

पत्नी के पास 5 लाख से अधिक के गहने

पत्नी अमृता के पास भी गहने हैं. सोने के गहने लगभग 32 ग्राम और चांदी के 400 ग्राम गहने हैं. दोनों का मूल्य 5,22,000 बताया गया है. अभिषेक ने बताया है कि उनके पास एक कार है और एक बाइक है. अभिषेक के पास कुल तीन बैंक खाते हैं जिनमें करीब 29,465 रुपये हैं. पत्नी के पास भी तीन बैंक खाते हैं. एक में 15,021 और दूसरे में 5,445 रुपये हैं. तीसरे बैंके खाते में शून्य पैसा है. इसके साथ ही और भी कुछ-कुछ जानकारियां अभिषेक की ओर से एफिडेविट में दी गई हैं.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशार पर CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'चुनाव के समय कई…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Jul 2026 06:50 PM (IST)
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