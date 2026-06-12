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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया

राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया

Lalu Yadav Birthday: लालू के जन्मदिन पर राबड़ी आवास में देर रात कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. भोजपुरी के सिंगर छोटू छलिया कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे थे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Jun 2026 09:56 AM (IST)
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आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) का बीते गुरुवार (11 जून, 2026) को जन्मदिन था. इस मौके पर रात में राबड़ी आवास में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ. इसमें लालू परिवार के साथ-साथ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी जुटान हुआ. सबने बैठकर भोजपुरी कलाकारों की प्रस्तुति देखी. 

कार्यक्रम के दौरान राबड़ी देवी ने सिंगर छोटू छलिया को हाथ से खोलकर हीरे का कंगन दे दिया. दरअसल जब कार्यक्रम हो रहा था तो छोटू छलिया गीत गा रहे थे. वे गाना गाते-गाते राबड़ी देवी के पास पहुंचे और उनके पोते इराज (तेजस्वी यादव के बेटे) का नाम लेते हुए गीत गाने लगे. इसी दौरान राबड़ी देवी ने अपने हाथ से हीरे के कंगन को उतारा और छोटू छलिया को दे दिया. 

छोटू छलिया ने राबड़ी देवी को बताया मां

गिफ्ट मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में छोटू छलिया ने कहा कि राबड़ी देवी उनकी मां हैं और वो हमेशा कुछ न कुछ देती रहती हैं. उन्होंने कहा, "मैं कोई नेता नहीं हूं मैं उनका बेटा हूं. पहले भी सोने की चेन उन्होंने दी है. सोने की अंगूठी भी दी है. इस बार लालू यादव के जन्मदिन पर जब मैं कार्यक्रम करने आया तो प्यारा सा तोहफा मिला है. हीरे का कंगन है. ये कितने का होगा मुझे नहीं मालूम…" 

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छोटू छलिया ने कहा कि हमसे लोग पूछते हैं कि कई सिंगर होते हैं कि कभी किसी के यहां चले गए तो कभी किसी के यहां, लेकिन मैं सिर्फ राबड़ी देवी के यहां क्यों आता हूं. उन्होंने हीरे के कंगन को दिखाते हुए कहा कि बस इसीलिए आता हूं क्योंकि ये प्यार है. राबड़ी देवी मेरी मां हैं. ये मेरा परिवार है. मैं परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाता हूं. एक सवाल पर कहा कि मैं बेहतरीन गायक नहीं हूं, मेरे से अच्छे-अच्छे गायक हैं.

छोटू छलिया के साथ मशहूर गीतकार आरआर पंकज भी पहुंचे थे. इस मौके पर पारंपरिक लौंडा नाच भी हुआ. बता दें कि तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम के दौरान नहीं थे. बीते गुरुवार की शाम वे कोलकाता चले गए थे. ऐसे में उनकी मौजूदगी इस कार्यक्रम में नहीं थी. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Jun 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
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