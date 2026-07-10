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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? CM सम्राट ने बुलाई NDA की बड़ी बैठक, नीतीश कुमार भी होंगे शामिल

बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? CM सम्राट ने बुलाई NDA की बड़ी बैठक, नीतीश कुमार भी होंगे शामिल

BIhar News: यह पहली बार होगा जब एक साथ सभी सहयोगी दलों के जिला स्तर के संगठनात्मक नेतृत्व के साथ सीएम सम्राट चौधरी संवाद करेंगे. इस बैठक बांकीपुर उपचुनाव और जिलों की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Jul 2026 08:18 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार (10 जुलाई) की दोपहर 12.00 बजे लोक सेवक आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन NDA की बैठक बुलाई है. सीएम सम्राट चौधरी ने सभी सहयोगी दलों जनता दल यूनाइटेड (JDU), लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (LJP R), हमारा आम दल (HAM), और राष्ट्रिय लोक मंच (RLM) के नेताओं को न्योता दिया है. बैठक करीब 2 घंटे चलेगी.
 
एनडीए के सभी पांच सहयोगी दलों के जिलाध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है. इसी के साथ, बिहार सरकार के तमाम मंत्री, एनडीए के प्रमुख नेता भी बैठक में शामिल होंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई

पहली बार एक साथ सभी से चर्चा करेंगे सीएम सम्राट

बता दें कि यह पहली बार होगा जब एक साथ सभी सहयोगी दलों के जिला स्तर के संगठनात्मक नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संवाद करेंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक में जिलों की राजनीतिक स्थिति, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, जनसरोकार के मुद्दों तथा गठबंधन के बीच बेहतर तालमेल पर विस्तार से चर्चा होगी. इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी भी ली जाएगी. 

बांकीपुर उपचुनाव पर चर्चा संभव

सूत्रों की मानें तो सीएम सम्राट सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया जा सकता है. इतना ही नहीं, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा संभव है. आगे की रणनीति भी बनेगी. घटक दलों के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी.

आपसी समन्वय निचले स्तर तक हो, इसकी कोशिश होगी और सरकार के कामकाज पर भी चर्चा होगी. बैठक में सरकार के कामकाज का जमीनी फीडबैक लिया जाएगा और संगठन के सुझाव सुने जाएंगे. हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा सरकार और संगठन के समन्वय तथा विकास कार्यों की समीक्षा पर केंद्रित बताया गया है.

यह भी पढ़ें: तेजस्वी यादव के आप्त सचिव केंद्र में प्रतिनियुक्त, NHIDCL में डिप्टी जनरल मैनेजर बने प्रीतम कुमार

Published at : 10 Jul 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Nitish Kumar NDA Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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