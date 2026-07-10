बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? CM सम्राट ने बुलाई NDA की बड़ी बैठक, नीतीश कुमार भी होंगे शामिल

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार (10 जुलाई) की दोपहर 12.00 बजे लोक सेवक आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन NDA की बैठक बुलाई है. सीएम सम्राट चौधरी ने सभी सहयोगी दलों जनता दल यूनाइटेड (JDU), लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (LJP R), हमारा आम दल (HAM), और राष्ट्रिय लोक मंच (RLM) के नेताओं को न्योता दिया है. बैठक करीब 2 घंटे चलेगी.



एनडीए के सभी पांच सहयोगी दलों के जिलाध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है. इसी के साथ, बिहार सरकार के तमाम मंत्री, एनडीए के प्रमुख नेता भी बैठक में शामिल होंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं.

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पहली बार एक साथ सभी से चर्चा करेंगे सीएम सम्राट

बता दें कि यह पहली बार होगा जब एक साथ सभी सहयोगी दलों के जिला स्तर के संगठनात्मक नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संवाद करेंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक में जिलों की राजनीतिक स्थिति, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, जनसरोकार के मुद्दों तथा गठबंधन के बीच बेहतर तालमेल पर विस्तार से चर्चा होगी. इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी भी ली जाएगी.

बांकीपुर उपचुनाव पर चर्चा संभव

सूत्रों की मानें तो सीएम सम्राट सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया जा सकता है. इतना ही नहीं, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा संभव है. आगे की रणनीति भी बनेगी. घटक दलों के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी.

आपसी समन्वय निचले स्तर तक हो, इसकी कोशिश होगी और सरकार के कामकाज पर भी चर्चा होगी. बैठक में सरकार के कामकाज का जमीनी फीडबैक लिया जाएगा और संगठन के सुझाव सुने जाएंगे. हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा सरकार और संगठन के समन्वय तथा विकास कार्यों की समीक्षा पर केंद्रित बताया गया है.

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