NDA और महागठबंधन को छोड़िए… तेज प्रताप यादव करने जा रहे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) की घोषणा हो चुकी है. दो चरण में चुनाव होंगे. इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है. इधर मामला अभी सुलझा नहीं है लेकिन उधर तेज प्रताप यादव ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. तेज प्रताप यादव ने मंगलवार (07 अक्टूबर, 2025) को मीडिया से कहा कि कल (08 अक्टूबर, 2025) उनकी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' राज्य के चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है. उनकी पार्टी और उनके साथ गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो राज्य की सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगी.

'नई दिशा देने के लिए उतर रही पार्टी'

दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी केवल सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि राज्य को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. बता दें कि पारिवारिक विवाद के बाद आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी (राष्ट्रीय जनता दल) से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है. परिवार से भी बाहर कर दिया है. इसके बाद से तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई है जिसका नाम 'जनशक्ति जनता दल' है. देखना होगा कि 2025 के चुनाव में वह कितने कामयाब होते हैं.

अभी हसनपुर से विधायक हैं तेज प्रताप

बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव (2020) में तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के ही टिकट पर हसनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे. हालांकि इस बार तेज प्रताप यादव शुरू से यह कह रहे हैं कि वह महुआ सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे. महुआ विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर वे लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. दूसरी ओर अलग-अलग जगहों पर जाकर कार्यक्रम भी कर रहे हैं. अभी महुआ विधानसभा सीट आरजेडी के पास है. यहां से पार्टी के मुकेश रोशन विधायक हैं.

