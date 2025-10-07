महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ताजा फॉर्मूला आया, कांग्रेस को नहीं मिल रहा 'भाव', VIP को फायदा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमहागठबंधन में सीट शेयरिंग का ताजा फॉर्मूला आया, कांग्रेस को नहीं मिल रहा 'भाव', VIP को फायदा

Bihar Assembly Elections: 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी जबकि इस बार केवल 50 से 55 सीटें ही मिलने की उम्मीद है. वहीं आरजेडी अपने पास 125-130 सीटें रखना चाह रही है.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 07 Oct 2025 02:50 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो सका है. अलग-अलग दलों की बैठकें हो रही हैं. तेजस्वी यादव भी गणित बैठा रहे हैं. इस बीच एक ताजा फॉर्मूला आया है. सूत्रों के मुताबिक, अब तक की चर्चा के अनुसार, कांग्रेस को भाव नहीं मिल रहा है. 

सहनी को मिल सकती हैं 18 से 20 सीटें

2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी जबकि इस बार केवल 50 से 55 सीटें ही मिलने की उम्मीद है. वहीं आरजेडी अपने पास 125-130 सीटें रखना चाह रही है. वाम दलों को 30-35 सीटें और वीआईपी को 18 से 20 सीटें दी जा सकती हैं. वहीं दूसरी ओर आरएलजेपी को 3 से 4 सीटें जेएमएम को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है. अगर वीआईपी को 18 से 20 सीटें मिलती हैं तो वह फायदे में रहेगी.

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने सीट मांगने का नया फॉर्मूला तैयार किया है. इसे नीचे देखें.

1) A कैटेगरी में जिन 19 सीटों पर अभी कांग्रेस का कब्जा है.

1) B कैटेगरी में वो सीटें शामिल हैं जहां कांग्रेस पिछले चुनाव में 5 से 10 हजार वोटों के अंतर से हारी थी.

2) C कैटेगरी में वे सीटें हैं जहां 10 से 15 हजार का अंतर रहा है.

3) D कैटेगरी में 15 से 20 हजार वोटों से हारी सीटें रखी गई हैं.

इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस करीब 70-75 सीटों पर दावेदारी पेश करने की तैयारी में है. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि आरजेडी कांग्रेस को 48 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में उम्मीद की जा रही है कि उसे 55 के आसपास सीटें मिल सकती हैं.

कई विधायकों का कट सकता है टिकट

बता दें कि आरजेडी में 2-3 सीटों को लेकर मंथन बाकी है. सूत्रों की मानें तो इस बार आरजेडी के कई विधायकों का टिकट कट सकता है. उधर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई है. सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है. महागठबंधन की सरकार बनने पर वे डिप्टी सीएम होंगे. लगातार वे इस बात की रट लगा रहे हैं. कांग्रेस के लिए यह भी झटका वाली बात है. हालांकि दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि एक डिप्टी सीएम कांग्रेस से बना दिया जाए. माना जा रहा है कि एक-दो दिनों में महागठबंधन में सीटों का फैसला हो जाएगा और इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Published at : 07 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Mahagathbandhan Bihar Vidhan Sabha Chunav Seat Sharing Congress Seat Sharing Formula Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
