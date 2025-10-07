महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ताजा फॉर्मूला आया, कांग्रेस को नहीं मिल रहा 'भाव', VIP को फायदा

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो सका है. अलग-अलग दलों की बैठकें हो रही हैं. तेजस्वी यादव भी गणित बैठा रहे हैं. इस बीच एक ताजा फॉर्मूला आया है. सूत्रों के मुताबिक, अब तक की चर्चा के अनुसार, कांग्रेस को भाव नहीं मिल रहा है.

सहनी को मिल सकती हैं 18 से 20 सीटें

2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी जबकि इस बार केवल 50 से 55 सीटें ही मिलने की उम्मीद है. वहीं आरजेडी अपने पास 125-130 सीटें रखना चाह रही है. वाम दलों को 30-35 सीटें और वीआईपी को 18 से 20 सीटें दी जा सकती हैं. वहीं दूसरी ओर आरएलजेपी को 3 से 4 सीटें जेएमएम को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है. अगर वीआईपी को 18 से 20 सीटें मिलती हैं तो वह फायदे में रहेगी.

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने सीट मांगने का नया फॉर्मूला तैयार किया है. इसे नीचे देखें.

1) A कैटेगरी में जिन 19 सीटों पर अभी कांग्रेस का कब्जा है.

1) B कैटेगरी में वो सीटें शामिल हैं जहां कांग्रेस पिछले चुनाव में 5 से 10 हजार वोटों के अंतर से हारी थी.

2) C कैटेगरी में वे सीटें हैं जहां 10 से 15 हजार का अंतर रहा है.

3) D कैटेगरी में 15 से 20 हजार वोटों से हारी सीटें रखी गई हैं.

इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस करीब 70-75 सीटों पर दावेदारी पेश करने की तैयारी में है. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि आरजेडी कांग्रेस को 48 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में उम्मीद की जा रही है कि उसे 55 के आसपास सीटें मिल सकती हैं.

कई विधायकों का कट सकता है टिकट

बता दें कि आरजेडी में 2-3 सीटों को लेकर मंथन बाकी है. सूत्रों की मानें तो इस बार आरजेडी के कई विधायकों का टिकट कट सकता है. उधर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई है. सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है. महागठबंधन की सरकार बनने पर वे डिप्टी सीएम होंगे. लगातार वे इस बात की रट लगा रहे हैं. कांग्रेस के लिए यह भी झटका वाली बात है. हालांकि दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि एक डिप्टी सीएम कांग्रेस से बना दिया जाए. माना जा रहा है कि एक-दो दिनों में महागठबंधन में सीटों का फैसला हो जाएगा और इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें- महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, क्या बोले अखिलेश प्रसाद सिंह?