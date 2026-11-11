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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभगवान राम और माता सीता से जुड़ा है मुंगेर का यह मंदिर, छठ पर उमड़ती है भीड़

भगवान राम और माता सीता से जुड़ा है मुंगेर का यह मंदिर, छठ पर उमड़ती है भीड़

मुंगेर के गंगा तट पर स्थित सीताचरण मंदिर को माता सीता की सूर्य उपासना से जोड़कर देखा जाता है. उत्तरवाहिनी गंगा, महर्षि मुद्गल की मान्यता और शारदा सिन्हा के गीत यहां की छठ परंपरा को खास बनाते हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Nov 2026 04:56 PM (IST)
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बिहार में छठ महापर्व की परंपरा सदियों पुरानी है. लेकिन मुंगेर में इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व खास है. यहां गंगा नदी के बीच स्थित सीताचरण मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है. मान्यता है कि माता सीता ने इसी स्थान पर महर्षि मुद्गल के आश्रम में रहकर भगवान सूर्य की उपासना की थी. उन्होंने यहां अस्त होते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया था. इसी धार्मिक प्रसंग को मुंगेर की छठ परंपरा का आधार माना जाता है.

गंगा की धारा के बीच एक विशाल शिलाखंड पर चरणचिह्न बने हैं. स्थानीय श्रद्धालु इन्हें माता सीता के चरणचिह्न मानते हैं. इस स्थान को सीताचरण या मणिपाषाण कहा जाता है. छठ के दौरान यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालु नावों का सहारा लेते हैं.

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राम-सीता के वनवास के बाद मुंगेर पहुंचने की मान्यता

स्थानीय धार्मिक मान्यता के अनुसार, रावण वध के बाद भगवान राम और माता सीता महर्षि मुद्गल के आश्रम पहुंचे थे. महर्षि मुद्गल ने माता सीता को सूर्य उपासना की सलाह दी थी. इसके बाद माता सीता ने सूर्यदेव की आराधना की. इस प्रसंग का उल्लेख आनंद रामायण के सीता-मुद्गल प्रसंग में भी मिलता है. इसी वजह से सीताचरण को छठ की प्राचीन परंपरा से जोड़कर देखा जाता है.

1926 के गजेटियर में भी सीताचरण का जिक्र

सीताचरण का उल्लेख केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है. वर्ष 1926 में प्रकाशित मुंगेर जिला गजेटियर में गंगा के बीच स्थित शिलाखंड और वहां मौजूद चरणचिह्नों का विवरण मिलता है. यह इस स्थान से जुड़ी स्थानीय आस्था का पुराना दस्तावेजी संदर्भ है. हालांकि, धार्मिक आख्यानों को ऐतिहासिक घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं माना जा सकता. मुंगेर का संबंध महर्षि मुद्गल से भी जोड़ा जाता है. स्थानीय मान्यताओं में इस क्षेत्र को मुद्गलपुर या मुद्गलगिरि कहा गया है. समय के साथ इसका नाम मुंगेर पड़ने की व्याख्या भी प्रचलित है.

उत्तरवाहिनी गंगा में अर्घ्य देने की विशेष परंपरा

मुंगेर में उत्तरवाहिनी गंगा भी छठ की आस्था को खास बनाती है. कष्टहरणी घाट के सामने गंगा की धारा उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है. धार्मिक मान्यता में उत्तरवाहिनी गंगा को पवित्र माना जाता है. छठ के अवसर पर श्रद्धालु नावों से सीताचरण पहुंचते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं. हालांकि, छठ का आयोजन सिर्फ सीताचरण में नहीं होता. कष्टहरणी घाट, बबुआ घाट, सोझी घाट, जेल घाट और कंकड़ घाट पर भी बड़ी संख्या में व्रती पहुंचते हैं.

शारदा सिन्हा के गीत में भी मिलता है मुंगेर का नाम

मुंगेर की पहचान बिहार की लोकसंगीत परंपरा में भी है. बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के लोकप्रिय छठ गीत 'मोरा भैया जाएला महंगा मुंगेर' में इस शहर का जिक्र आता है. गीत में मुंगेर का उल्लेख छठ की खरीदारी और पारिवारिक जीवन के प्रसंग में हुआ है. 

छठ के चार दिनों में मुंगेर का माहौल भक्तिमय हो जाता है. नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है. यहां सीताचरण की धार्मिक मान्यता, महर्षि मुद्गल की स्मृति, उत्तरवाहिनी गंगा और लोकगीतों की विरासत एक साथ दिखाई देती है. यही वजह है कि मुंगेर की छठ परंपरा बिहार में अपनी अलग पहचान रखती है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 11 Nov 2026 04:56 PM (IST)
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