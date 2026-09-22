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सिर पर गमछा, लोटा से पानी, सोनू सूद बाढ़ में ऐसे कर रहे मदद, CM सम्राट से मिले
बिहार के कई इलाके बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं. एक्टर सोनू सूद मदद करने के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं.
(बाढ़ के बीच बिहार में सोनू सूद)
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Published at : 22 Sep 2026 09:17 PM (IST)
Tags :Sonu Sood BIHAR NEWS
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