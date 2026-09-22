सिर पर गमछा, लोटा से पानी, सोनू सूद बाढ़ में ऐसे कर रहे मदद, CM सम्राट से मिले

फिल्म अभिनेत सोनू सूद मदद करने के लिए जाने जाते हैं. अगर किसी को सच में बड़ी समस्या है और वह बात सोनू सूद तक पहुंच जाए तो माना जाता है कि उसका निदान होना तय है. बिहार में बाढ़ के बीच वे खुद पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं.