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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारसिर पर गमछा, लोटा से पानी, सोनू सूद बाढ़ में ऐसे कर रहे मदद, CM सम्राट से मिले

सिर पर गमछा, लोटा से पानी, सोनू सूद बाढ़ में ऐसे कर रहे मदद, CM सम्राट से मिले

बिहार के कई इलाके बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं. एक्टर सोनू सूद मदद करने के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 22 Sep 2026 09:18 PM (IST)
बिहार के कई इलाके बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं. एक्टर सोनू सूद मदद करने के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं.

(बाढ़ के बीच बिहार में सोनू सूद)

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फिल्म अभिनेत सोनू सूद मदद करने के लिए जाने जाते हैं. अगर किसी को सच में बड़ी समस्या है और वह बात सोनू सूद तक पहुंच जाए तो माना जाता है कि उसका निदान होना तय है. बिहार में बाढ़ के बीच वे खुद पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं.
फिल्म अभिनेत सोनू सूद मदद करने के लिए जाने जाते हैं. अगर किसी को सच में बड़ी समस्या है और वह बात सोनू सूद तक पहुंच जाए तो माना जाता है कि उसका निदान होना तय है. बिहार में बाढ़ के बीच वे खुद पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं.
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बेगूसराय, लखीसराय सहित जो भी बाढ़ से ग्रसित इलाके हैं उधर सोनू सूद जा रहा हैं. राहत सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा रही है.
बेगूसराय, लखीसराय सहित जो भी बाढ़ से ग्रसित इलाके हैं उधर सोनू सूद जा रहा हैं. राहत सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा रही है.
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मंगलवार को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. सम्राट चौधरी ने तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं. सीएम ने लिखा,
मंगलवार को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. सम्राट चौधरी ने तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं. सीएम ने लिखा, "लोक सेवक आवास में आज सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं समाजसेवी सोनू सूद जी से आत्मीय मुलाकात हुई."
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सम्राट चौधरी की ओर से तस्वीर शेयर करने के बाद एक्टर सोनू सूद ने भी उस पर जवाब दिया. कहा,
सम्राट चौधरी की ओर से तस्वीर शेयर करने के बाद एक्टर सोनू सूद ने भी उस पर जवाब दिया. कहा, "बिहार में हमारा दिल बसता है भैया…"
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इस संबंध में बिहार बीजेपी की ओर से जानकारी दी गई कि सम्राट चौधरी से मुलाकात के दौरान विभिन्न सामाजिक एवं जनसेवा से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है. इस तस्वीर में सोनू सूद लोटा से पानी पीते नजर आ रहे हैं. उनके सिर पर गमछा है.
इस संबंध में बिहार बीजेपी की ओर से जानकारी दी गई कि सम्राट चौधरी से मुलाकात के दौरान विभिन्न सामाजिक एवं जनसेवा से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है. इस तस्वीर में सोनू सूद लोटा से पानी पीते नजर आ रहे हैं. उनके सिर पर गमछा है.
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सोनू सूद ने कहा कि बाढ़ के लिए वह बिहार आए थे. लखीसराय और जो भी जगहें हैं उन इलाकों में वे घूमे. उनकी टीम पहले से आई थी. वे आज (मंगलवार) बाढ़ पीड़ितों से मिलकर आए हैं. कोशिश कर रहे हैं कि सबके पास राहत की सामग्री पहुंचते रहे.
सोनू सूद ने कहा कि बाढ़ के लिए वह बिहार आए थे. लखीसराय और जो भी जगहें हैं उन इलाकों में वे घूमे. उनकी टीम पहले से आई थी. वे आज (मंगलवार) बाढ़ पीड़ितों से मिलकर आए हैं. कोशिश कर रहे हैं कि सबके पास राहत की सामग्री पहुंचते रहे.
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सोनू सूद ने जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह से भी मुलाकात की. सोनू सूद ने कहा,
सोनू सूद ने जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह से भी मुलाकात की. सोनू सूद ने कहा, "अनंत सिंह से मिलकर अच्छा लगा. लंबे समय से सोच रहे थे कि मिलना है…"
Published at : 22 Sep 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
Sonu Sood BIHAR NEWS

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