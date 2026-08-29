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रक्षाबंधन पर एक साथ दिखा लालू परिवार, तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीरें
रक्षाबंधन पर लालू यादव के बटे तेज प्रताप और तेजस्वी एक साथ नजर आए. इस अवसर पर उनकी 6 बहने भी दोनों भाइयों को राखी बांधने के लिए दिल्ली पहुंची. वहीं तेजस्वी यादव ने इन फोटो को पोस्ट भी की है.
रक्षाबंधन पर साथ आया लालू परिवार
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Published at : 29 Aug 2026 07:31 AM (IST)
Tags :Raksha Bandhan BIHAR NEWS
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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