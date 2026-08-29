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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहाररक्षाबंधन पर एक साथ दिखा लालू परिवार, तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीरें

रक्षाबंधन पर एक साथ दिखा लालू परिवार, तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीरें

रक्षाबंधन पर लालू यादव के बटे तेज प्रताप और तेजस्वी एक साथ नजर आए. इस अवसर पर उनकी 6 बहने भी दोनों भाइयों को राखी बांधने के लिए दिल्ली पहुंची. वहीं तेजस्वी यादव ने इन फोटो को पोस्ट भी की है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 29 Aug 2026 07:31 AM (IST)
रक्षाबंधन पर लालू यादव के बटे तेज प्रताप और तेजस्वी एक साथ नजर आए. इस अवसर पर उनकी 6 बहने भी दोनों भाइयों को राखी बांधने के लिए दिल्ली पहुंची. वहीं तेजस्वी यादव ने इन फोटो को पोस्ट भी की है.

रक्षाबंधन पर साथ आया लालू परिवार

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राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रक्षाबंधन पर भाई तेज प्रताप यादव और अपनी छह बहनों के साथ मौजूद रहे. रक्षाबंधन पर उनके परिवार की एकजुट होने की तस्वीर सोशल मीडिया में चर्चा में है.
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रक्षाबंधन पर भाई तेज प्रताप यादव और अपनी छह बहनों के साथ मौजूद रहे. रक्षाबंधन पर उनके परिवार की एकजुट होने की तस्वीर सोशल मीडिया में चर्चा में है.
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तेजस्वी यादव ने बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल (JJD) तेज प्रताप यादव और अपनी बहने मीसा भारती, चंदा रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी यादव के साथ राखी बंधवाते हुए तस्वीरें पोस्ट की है. रोहिणी आचार्या वहां मौजूद नहीं रहीं, इसी वजह से इन तस्वीरों में वे नजर नहीं आ रही हैं.
तेजस्वी यादव ने बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल (JJD) तेज प्रताप यादव और अपनी बहने मीसा भारती, चंदा रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी यादव के साथ राखी बंधवाते हुए तस्वीरें पोस्ट की है. रोहिणी आचार्या वहां मौजूद नहीं रहीं, इसी वजह से इन तस्वीरों में वे नजर नहीं आ रही हैं.
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सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर तेजस्वी ने लिखा की, भाई-बहन के स्नेह, सामाजिक और पारिवारिक एकसूत्रता और भारतीय संस्कृति के विशिष्टता के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई!
सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर तेजस्वी ने लिखा की, भाई-बहन के स्नेह, सामाजिक और पारिवारिक एकसूत्रता और भारतीय संस्कृति के विशिष्टता के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई!
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पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ज्यादातर बेटियों की शादी दिल्ली में ही हुई है, इसी वजह से उनका परिवार रक्षाबंधन पर दिल्ली ही आ जाता है. इसलिए लालू यादव, रबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव गुरुवार (27 अगस्त) को ही दिल्ली पहुंच गए थे.
पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ज्यादातर बेटियों की शादी दिल्ली में ही हुई है, इसी वजह से उनका परिवार रक्षाबंधन पर दिल्ली ही आ जाता है. इसलिए लालू यादव, रबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव गुरुवार (27 अगस्त) को ही दिल्ली पहुंच गए थे.
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इन तस्वीरों में लालू की बेटी रोहिणी आचार्या नजर नहीं आई, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि वे इस समय अपने ससुराल ना होकर सिंगापुर में है.
इन तस्वीरों में लालू की बेटी रोहिणी आचार्या नजर नहीं आई, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि वे इस समय अपने ससुराल ना होकर सिंगापुर में है.
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पिछले साल लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था. मगर अब दोनों भाइयों एक साथ नजर आए और परिवार के रिश्ते भी धीरे-धीरे सुलझते हुए नजर आ रहे हैं.
पिछले साल लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था. मगर अब दोनों भाइयों एक साथ नजर आए और परिवार के रिश्ते भी धीरे-धीरे सुलझते हुए नजर आ रहे हैं.
Published at : 29 Aug 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Raksha Bandhan BIHAR NEWS

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