चांदी लूट में BJP कार्यकर्ता की गिरफ्तारी, सरावगी बोले- कोई बच नहीं पाएगा

बिहार के दरभंगा में करोड़ों रुपये की चांदी लूट के मामले में भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है. इस मामले पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने साफ कहा कि अपराधी चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. पार्टी भी अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी. वहीं, भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी पर पलटवार किया है. उन्होंने तेजस्वी यादव पर अपराधियों और माफियाओं से संबंध होने के आरोप लगाए.

दरअसल, 7 नवंबर की रात दरभंगा के शोभन-एकमी रोड पर पश्चिम बंगाल के एक सर्राफा कारोबारी की गाड़ी को बदमाशों ने रोक लिया था. हथियार के बल पर बदमाशों ने चांदी और नगदी लूट ली. इस दौरान कारोबारी के ड्राइवर को गोली मार दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, लूटी गई चांदी का वजन करीब 62 किलो 195 ग्राम था. इसकी कीमत लगभग 1.39 करोड़ रुपये बताई गई है.

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भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता समेत पांच गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें विशाल महासेठ उर्फ विक्की भी शामिल है. संजय सरावगी ने बताया कि विशाल पहले भाजपा का नगर कार्यकर्ता था. पुलिस ने आरोपियों के पास से 62 किलो से ज्यादा चांदी और करीब 5.94 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, लूट की साजिश दरभंगा के रामबाग स्थित एक रेस्टोरेंट में रची गई थी. कारोबारी के आने और उसके पास चांदी होने की जानकारी आरोपियों तक पहुंचाई गई थी. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है

संजय सरावगी बोले- अपराधी पर होगी कार्रवाई

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि दरभंगा में हुई घटना में भाजपा का पूर्व नगर कार्यकर्ता शामिल था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि यह राजद की सरकार नहीं है, जहां सत्ताधारी दल के अपराधियों को संरक्षण मिलता था. NDA सरकार में कोई कितना भी रसूखदार हो या किसी दल से जुड़ा हो, अपराध करने पर कार्रवाई होगी. पार्टी भी कार्रवाई करेगी.

#WATCH पटना, बिहार: चोरी में भाजपा कार्यकर्ता की संलिप्तता पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "दरभंगा में एक घटना हुई है जिसमें पूर्व में भाजपा का नगर कार्यकर्ता शामिल है। पुलिस ने उसको पकड़ा... यह राजद की सरकार नहीं है, राजद की सरकार में सत्ताधारी दल के अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता था। यह NDA-भाजपा की सरकार है। कोई भी हो, कितना भी रसूख वाला हो, भाजपा से जुड़ा हुआ हो या NDA के किसी दल से जुड़ा हुआ हो, अपराधी पर कार्रवाई होगी...पार्टी भी उस पर कार्रवाई करेगी।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2026

मृत्युंजय तिवारी ने राजद पर किया पलटवार

भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजद को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने तेजस्वी यादव पर माफियाओं और अपराधियों के साथ तस्वीरें होने का आरोप लगाया. तिवारी ने कहा कि किसी नेता के साथ तस्वीर के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि भाजपा में कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. इस तरह दरभंगा की लूट की घटना अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा बन गई है.

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