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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचांदी लूट में BJP कार्यकर्ता की गिरफ्तारी, सरावगी बोले- कोई बच नहीं पाएगा

चांदी लूट में BJP कार्यकर्ता की गिरफ्तारी, सरावगी बोले- कोई बच नहीं पाएगा

दरभंगा में 1.39 करोड़ रुपये की चांदी लूट के मामले में भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता समेत पांच लोग गिरफ्तार हुए हैं. संजय सरावगी ने कहा कोई भी हो कार्रवाई होगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Nov 2026 01:37 PM (IST)
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बिहार के दरभंगा में करोड़ों रुपये की चांदी लूट के मामले में भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है. इस मामले पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने साफ कहा कि अपराधी चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. पार्टी भी अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी. वहीं, भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी पर पलटवार किया है. उन्होंने तेजस्वी यादव पर अपराधियों और माफियाओं से संबंध होने के आरोप लगाए.

दरअसल, 7 नवंबर की रात दरभंगा के शोभन-एकमी रोड पर पश्चिम बंगाल के एक सर्राफा कारोबारी की गाड़ी को बदमाशों ने रोक लिया था. हथियार के बल पर बदमाशों ने चांदी और नगदी लूट ली. इस दौरान कारोबारी के ड्राइवर को गोली मार दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, लूटी गई चांदी का वजन करीब 62 किलो 195 ग्राम था. इसकी कीमत लगभग 1.39 करोड़ रुपये बताई गई है.

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भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता समेत पांच गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें विशाल महासेठ उर्फ विक्की भी शामिल है. संजय सरावगी ने बताया कि विशाल पहले भाजपा का नगर कार्यकर्ता था. पुलिस ने आरोपियों के पास से 62 किलो से ज्यादा चांदी और करीब 5.94 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, लूट की साजिश दरभंगा के रामबाग स्थित एक रेस्टोरेंट में रची गई थी. कारोबारी के आने और उसके पास चांदी होने की जानकारी आरोपियों तक पहुंचाई गई थी. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है

संजय सरावगी बोले- अपराधी पर होगी कार्रवाई

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि दरभंगा में हुई घटना में भाजपा का पूर्व नगर कार्यकर्ता शामिल था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि यह राजद की सरकार नहीं है, जहां सत्ताधारी दल के अपराधियों को संरक्षण मिलता था. NDA सरकार में कोई कितना भी रसूखदार हो या किसी दल से जुड़ा हो, अपराध करने पर कार्रवाई होगी. पार्टी भी कार्रवाई करेगी.

मृत्युंजय तिवारी ने राजद पर किया पलटवार

भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजद को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने तेजस्वी यादव पर माफियाओं और अपराधियों के साथ तस्वीरें होने का आरोप लगाया. तिवारी ने कहा कि किसी नेता के साथ तस्वीर के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि भाजपा में कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. इस तरह दरभंगा की लूट की घटना अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा बन गई है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 11 Nov 2026 01:37 PM (IST)
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