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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारबिहार में RJD का मार्च, 'AK-47' लिए दिखे कार्यकर्ता, सामने आई ये तस्वीरें

बिहार में RJD का मार्च, 'AK-47' लिए दिखे कार्यकर्ता, सामने आई ये तस्वीरें

RJD Lok Bhawan March: हिरासत में लिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जो सत्ता में है उसे एक दिन जाना ही है. सरकार बताए कि किसके आदेश पर गोली चलाई गई? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव  | Updated at : 19 Aug 2026 01:55 PM (IST)
RJD Lok Bhawan March: हिरासत में लिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जो सत्ता में है उसे एक दिन जाना ही है. सरकार बताए कि किसके आदेश पर गोली चलाई गई? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

लोकभवन मार्च के दौरान तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बच्चों पर गोलियां सीएम सम्राट चौधरी के कहने पर चलाई गई थीं. उन्होंने कहा कि वॉटर कैनन चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जनता अब जाग चुकी है और सड़कों पर है. अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा. ऐसे काम नहीं चलेगा.

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दरअसल, बुधवार (19 अगस्त) की सुबह आरजेडी के प्रदर्शनकारी 'गुंडागर्दी नहीं चलेगी' और 'तानाशाही नहीं चलेगी' के नारे लगाते हुए गांधी मैदान से लोक भवन की ओर बढ़े. इस दौरान 'भ्रष्टाचारी कहां मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में' और 'सम्राट चौधरी मुर्दाबाद' के भी नारे लगाए गए.
दरअसल, बुधवार (19 अगस्त) की सुबह आरजेडी के प्रदर्शनकारी 'गुंडागर्दी नहीं चलेगी' और 'तानाशाही नहीं चलेगी' के नारे लगाते हुए गांधी मैदान से लोक भवन की ओर बढ़े. इस दौरान 'भ्रष्टाचारी कहां मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में' और 'सम्राट चौधरी मुर्दाबाद' के भी नारे लगाए गए.
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मीसा भारती भी मार्च में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रदर्शन के दौरान एके 47 से गोली चली है. सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, ये हत्यारी सरकार है. डीएम और एसपी को सस्पेंड करना चाहिए था लेकिन एक सिपाही को हटाकर दिखावा कर रहे हैं.
मीसा भारती भी मार्च में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रदर्शन के दौरान एके 47 से गोली चली है. सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, ये हत्यारी सरकार है. डीएम और एसपी को सस्पेंड करना चाहिए था लेकिन एक सिपाही को हटाकर दिखावा कर रहे हैं.
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मीसा भारती ने आगे कहा कि यह सरकार घोटाले पर घोटाला कर रही है. कहीं जमीन का घोटाला हो रहा है तो कहीं डस्टबिन का घोटाला हो रहा है.
मीसा भारती ने आगे कहा कि यह सरकार घोटाले पर घोटाला कर रही है. कहीं जमीन का घोटाला हो रहा है तो कहीं डस्टबिन का घोटाला हो रहा है.
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प्रदर्शन के दौरान यह भी देखा गया कि पुलिसकर्मी आंदोलनकारियों को पीछे हटाने में जुट हुए हैं. वहीं, अधिकारी एनाउंसमेंट करते हुए प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही हैं कि बैरिकेडिंग से उतर जाइए और तिरंगे का अपमान मत करिए.
प्रदर्शन के दौरान यह भी देखा गया कि पुलिसकर्मी आंदोलनकारियों को पीछे हटाने में जुट हुए हैं. वहीं, अधिकारी एनाउंसमेंट करते हुए प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही हैं कि बैरिकेडिंग से उतर जाइए और तिरंगे का अपमान मत करिए.
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इसके अलावा, तेजस्वी यादव ने कहा,
इसके अलावा, तेजस्वी यादव ने कहा, "हम लोगों का मार्च राजभवन तक था लेकिन आयकर विभाग पर ही रोक दिया गया है. इस सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे. हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं. हम छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शी परीक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे."
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दूसरी ओर, राजद के लोकभवन मार्च में कुथ लोग पुलिस का नेम टैग लगाए AK 47 वाला खिलौना लेकर आए दिखे. छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान हाथों मे खिलौने वाली एके 47 रखी थी. उन्होंने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार छात्रों पर गोली न चलाए.
दूसरी ओर, राजद के लोकभवन मार्च में कुथ लोग पुलिस का नेम टैग लगाए AK 47 वाला खिलौना लेकर आए दिखे. छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान हाथों मे खिलौने वाली एके 47 रखी थी. उन्होंने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार छात्रों पर गोली न चलाए.
Published at : 19 Aug 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Patna News BIHAR NEWS

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