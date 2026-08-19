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बिहार में RJD का मार्च, 'AK-47' लिए दिखे कार्यकर्ता, सामने आई ये तस्वीरें
RJD Lok Bhawan March: हिरासत में लिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जो सत्ता में है उसे एक दिन जाना ही है. सरकार बताए कि किसके आदेश पर गोली चलाई गई? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.
लोकभवन मार्च के दौरान तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बच्चों पर गोलियां सीएम सम्राट चौधरी के कहने पर चलाई गई थीं. उन्होंने कहा कि वॉटर कैनन चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जनता अब जाग चुकी है और सड़कों पर है. अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा. ऐसे काम नहीं चलेगा.
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Published at : 19 Aug 2026 01:49 PM (IST)
Tags :Tejashwi Yadav Patna News BIHAR NEWS
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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