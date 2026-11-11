अनंत सिंह के होने वाले दामाद की तस्वीर आई सामने, जानें क्या करते ऋषिकेश?

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर जल्द ही शादी की शहनाई बजने वाली है. उनकी छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार की तस्वीर सामने आई है. तस्वीर में वह अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी के साथ नजर आ रहे हैं. शिवांगी की शादी 25 नवंबर को पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में होगी. इस शादी को लेकर बिहार के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा है.

शिवांगी के होने वाले पति ऋषिकेश कुमार को अंकित के नाम से भी जाना जाता है. वह मूल रूप से पटना के रहने वाले हैं. उनके पिता रणविजय सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं. ऋषिकेश ने अमेरिका के अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की है. बताया जा रहा है कि वह पिछले एक दशक से अधिक समय से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं नौकरी करते हैं.

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दस एकड़ में तैयार हो रहा विशाल पंडाल

अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने की तैयारी में जुटे हैं. समारोह के लिए करीब दस एकड़ जमीन पर विशाल पंडाल बनाया जा रहा है. मेहमानों की संख्या एक से चार लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने को देखते हुए खाने और ठहरने के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.

भोज में 150 से ज्यादा व्यंजन, घुड़दौड़ भी होगी

शादी के भोज में 150 से अधिक तरह के व्यंजन परोसने की तैयारी है. समारोह में घुड़दौड़ भी आकर्षण का केंद्र होगी. चर्चा है कि घुड़दौड़ के विजेता को महिंद्रा थार एसयूवी दी जाएगी. हालांकि, समारोह के इन खास इंतजामों को लेकर लोगों में अभी से उत्सुकता है.

20 नवंबर से शुरू होंगी शादी की रस्में

शिवांगी की शादी से जुड़े कार्यक्रम 20 नवंबर से शुरू होंगे. इस दिन तिलक समारोह आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 23 नवंबर को हल्दी और 24 नवंबर को मेहंदी एवं संगीत का कार्यक्रम होगा।. 25 नवंबर को शिवांगी की शादी होगी. इसी दिन अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव कुमार का जनेऊ संस्कार भी प्रस्तावित है. समारोह में बिहार के राजनीतिक गलियारों की कई प्रमुख हस्तियों और विशिष्ट मेहमानों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में लदमा गांव में शादी की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है.

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