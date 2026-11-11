ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसोनिया गांधी की किताब पर JDU नाराज, संजय झा बोले- 'नीतीश पर टिप्पणी ठीक नहीं'

सोनिया गांधी की किताब पर JDU नाराज, संजय झा बोले- 'नीतीश पर टिप्पणी ठीक नहीं'

सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणी पर जेडीयू सांसद संजय झा ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

पटना में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में एक नई संस्कृति विकसित हो गई है, जिसमें देश और राज्य की सेवा में पूरा जीवन लगाने वाले वरिष्ठ नेताओं के लिए हल्की और निचले स्तर की टिप्पणियां की जा रही हैं. संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल की थी और इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी. ऐसे में उनके राजनीतिक जीवन और गठबंधन छोड़ने के फैसले को लेकर पूरी परिस्थिति बताई जानी चाहिए.

संजय कुमार झा ने कहा, "मैंने जो देखा है, खासकर हमारे नेता नीतीश के बारे में किताब में जिस तरह की टिप्पणी की गई है, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक नई संस्कृति विकसित हुई है. उनके वरिष्ठ नेताओं के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में और अपने राज्य की सेवा में लगा दिया, उनके लिए हल्की और बेहद निचले स्तर की टिप्पणियां करना, यह ठीक नहीं है."

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
बिहार NDA में सबकुछ ठीक नहीं! नीतीश के करीबी मंत्री ने मानी JDU-BJP में खटास
बिहार NDA में सबकुछ ठीक नहीं! नीतीश के करीबी मंत्री ने मानी JDU-BJP में खटास
बिहार
पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत
पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत
बिहार
पप्पू यादव का निशिकांत दुबे पर हमला, बोले- मंत्री बना तो 48 घंटे में काला चिट्ठा खोल दूंगा
पप्पू यादव का निशिकांत दुबे पर हमला, बोले- मंत्री बना तो 48 घंटे में काला चिट्ठा खोल दूंगा
बिहार
'निशांत को लालू बनाएंगे CM, 25-30 विधायक तोड़िए…', बिहार में खलबली!
'निशांत को लालू बनाएंगे CM, 25-30 विधायक तोड़िए…', बिहार में खलबली!

पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत

नीतीश कुमार ने रखी थी इंडिया गठबंधन की नींव

इंडिया गठबंधन के गठन और नीतीश कुमार की भूमिका पर संजय झा ने कहा, "यह कहना कि मैंने देखा है कि नीतीश बैठक से कमजोर वजह से निकलकर चले गए और उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, तो यह समझना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी. उन्हीं के विश्वास पर लोग जुड़े थे. आप सभी को याद होगा कि वह पूरे देश में घूम-घूमकर विभिन्न नेताओं को एक साथ लेकर आए थे और पहली बैठक भी इसी पटना में हुई थी. यह गठबंधन उन्हीं का बनाया हुआ था."

संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ने के फैसले के पीछे की परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है. उन्होंने कहा, "यह परिस्थिति भी बतानी चाहिए कि आखिर उन्होंने गठबंधन क्यों छोड़ा. उनके पूरे राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, कोई नीति, कोई विचार या किसी तरह की सोच नहीं रही. जिस तरह से उस बैठक में सब कुछ होता था, वह हम सभी लोगों ने देखा है. तब समझ में आया कि इन लोगों का देश के लिए कुछ करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है. इनका एक ही काम है नरेंद्र मोदी को गाली देना. इसके अलावा कुछ नहीं था. इसलिए वह सारी परिस्थितियां भी बतानी चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार जी किस परिस्थिति में गठबंधन छोड़कर गए."

कांग्रेस को गठबंधन में साथ रखने के पक्ष में थे नीतीश

जेडीयू सांसद ने कांग्रेस को लेकर कहा, "हम लोग जिस नेता के पास नीतीश कुमार के साथ गए, वहां सभी लोगों ने कहा कि कांग्रेस के बिना गठबंधन बनाइए. लेकिन नीतीश जी ही कहते थे कि नहीं, कांग्रेस को साथ रहने दीजिए. यह सही बात है."

संजय झा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बात का जिक्र करते हुए कहा, "आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह ने अपनी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा था कि 2024 में हम लोगों को नीतीश जी को रोकना चाहिए था. यह परिस्थिति नहीं बनी. जो बातें अभी अखबारों में रिपोर्ट हुई हैं, उनसे लगता है कि उन्हें भी यह महसूस हुआ होगा कि नीतीश कुमार की वजह से ही यह गठबंधन बना था. उनके विश्वास पर ही लोग जुड़े थे. वह हर जगह गए, बंगाल गए, दिल्ली गए, लखनऊ गए और भुवनेश्वर गए. यह गठबंधन कांग्रेस के विश्वास पर नहीं बना था."

पप्पू यादव का निशिकांत दुबे पर हमला, बोले- मंत्री बना तो 48 घंटे में काला चिट्ठा खोल दूंगा

नीतीश कुमार के 50 साल के सार्वजनिक जीवन का किया जिक्र

संजय झा ने कांग्रेस के नेताओं के व्यवहार पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "उस बैठक में कांग्रेस का भी जिस तरह का आचरण था और जिस तरह से उसके वरिष्ठ नेता बातें कर रहे थे, वह भी सबने देखा. नीतीश कुमार का 50 साल का सार्वजनिक जीवन रहा है. कांग्रेस की ओर से लगाए गए आपातकाल के दौरान नीतीश कुमार दो साल जेल में रहे थे. बिहार में आज जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है, वह नीतीश कुमार की ही देन है. आज भी देश में उनके बारे में इतनी ओछी और हल्की टिप्पणी करना दुखद है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए."

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
JDU SANJAY JHA BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार NDA में सबकुछ ठीक नहीं! नीतीश के करीबी मंत्री ने मानी JDU-BJP में खटास
बिहार NDA में सबकुछ ठीक नहीं! नीतीश के करीबी मंत्री ने मानी JDU-BJP में खटास
बिहार
पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत
पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत
बिहार
पप्पू यादव का निशिकांत दुबे पर हमला, बोले- मंत्री बना तो 48 घंटे में काला चिट्ठा खोल दूंगा
पप्पू यादव का निशिकांत दुबे पर हमला, बोले- मंत्री बना तो 48 घंटे में काला चिट्ठा खोल दूंगा
बिहार
'निशांत को लालू बनाएंगे CM, 25-30 विधायक तोड़िए…', बिहार में खलबली!
'निशांत को लालू बनाएंगे CM, 25-30 विधायक तोड़िए…', बिहार में खलबली!
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, दमघोंटू हवा, कहां-कितना AQI?
दिल्ली-NCR में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, दमघोंटू हवा, कहां-कितना AQI?
बिहार
पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत
पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत
आईपीएल 2026
श्रेयस अय्यर से छिनेगी की पंजाब किंग्स की कमान, हार्दिक पाड्या बनेंगे नए कप्तान?
श्रेयस अय्यर से छिनेगी की PBKS की कमान, हार्दिक पाड्या बनेंगे नए कप्तान?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
इंडिया
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
इंडिया
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
'झूठे और बेबुनियाद', पन्नू केस पर भारत सख्त, आरोपों पर दिया सख्त जवाब
ट्रेंडिंग
बांके बिहारी मंदिर के बाहर चप्पल चोरी, फिर जो हुआ देख चकराया लोगों का दिमाग
बांके बिहारी मंदिर के बाहर चप्पल चोरी, फिर जो हुआ देख चकराया लोगों का दिमाग
टेक्नोलॉजी
Nvidia CEO Spy Controversy: AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
AI चिप्स की जासूसी से दुनिया को कितना खतरा, कैसे बदलेगा दुनिया का पावर बैलेंस?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget