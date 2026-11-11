सोनिया गांधी की किताब पर JDU नाराज, संजय झा बोले- 'नीतीश पर टिप्पणी ठीक नहीं'

पटना में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में एक नई संस्कृति विकसित हो गई है, जिसमें देश और राज्य की सेवा में पूरा जीवन लगाने वाले वरिष्ठ नेताओं के लिए हल्की और निचले स्तर की टिप्पणियां की जा रही हैं. संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल की थी और इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी. ऐसे में उनके राजनीतिक जीवन और गठबंधन छोड़ने के फैसले को लेकर पूरी परिस्थिति बताई जानी चाहिए.

संजय कुमार झा ने कहा, "मैंने जो देखा है, खासकर हमारे नेता नीतीश के बारे में किताब में जिस तरह की टिप्पणी की गई है, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक नई संस्कृति विकसित हुई है. उनके वरिष्ठ नेताओं के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में और अपने राज्य की सेवा में लगा दिया, उनके लिए हल्की और बेहद निचले स्तर की टिप्पणियां करना, यह ठीक नहीं है."

पटना में घर में घुसकर सिर में मारी गोली, मौके पर मौत; इलाके में दहशत

नीतीश कुमार ने रखी थी इंडिया गठबंधन की नींव

इंडिया गठबंधन के गठन और नीतीश कुमार की भूमिका पर संजय झा ने कहा, "यह कहना कि मैंने देखा है कि नीतीश बैठक से कमजोर वजह से निकलकर चले गए और उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, तो यह समझना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी. उन्हीं के विश्वास पर लोग जुड़े थे. आप सभी को याद होगा कि वह पूरे देश में घूम-घूमकर विभिन्न नेताओं को एक साथ लेकर आए थे और पहली बैठक भी इसी पटना में हुई थी. यह गठबंधन उन्हीं का बनाया हुआ था."

#WATCH | Patna, Bihar: On Sonia Gandhi's book, JD(U) MP Sanjay Kumar Jha says, "What I have particularly noticed in Sonia Gandhi's book is the remark about Nitish Kumar. It reflects what appears to be a new culture within the Congress, where senior leaders make personal and below-the-belt remarks against politicians who have dedicated their lives to public service and the development of their states. The book stated that Nitish Kumar left the INDIA alliance meeting for weak reasons. However, people should understand that Nitish Kumar laid the foundation of the INDIA alliance. Leaders came together because of the trust he built among them. He travelled across the country, brought different opposition leaders together, and organised the first meeting in Patna. The circumstances that led him to leave the alliance should also be explained..." — ANI (@ANI) November 11, 2026

संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ने के फैसले के पीछे की परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है. उन्होंने कहा, "यह परिस्थिति भी बतानी चाहिए कि आखिर उन्होंने गठबंधन क्यों छोड़ा. उनके पूरे राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, कोई नीति, कोई विचार या किसी तरह की सोच नहीं रही. जिस तरह से उस बैठक में सब कुछ होता था, वह हम सभी लोगों ने देखा है. तब समझ में आया कि इन लोगों का देश के लिए कुछ करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है. इनका एक ही काम है नरेंद्र मोदी को गाली देना. इसके अलावा कुछ नहीं था. इसलिए वह सारी परिस्थितियां भी बतानी चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार जी किस परिस्थिति में गठबंधन छोड़कर गए."

कांग्रेस को गठबंधन में साथ रखने के पक्ष में थे नीतीश

जेडीयू सांसद ने कांग्रेस को लेकर कहा, "हम लोग जिस नेता के पास नीतीश कुमार के साथ गए, वहां सभी लोगों ने कहा कि कांग्रेस के बिना गठबंधन बनाइए. लेकिन नीतीश जी ही कहते थे कि नहीं, कांग्रेस को साथ रहने दीजिए. यह सही बात है."

संजय झा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बात का जिक्र करते हुए कहा, "आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह ने अपनी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा था कि 2024 में हम लोगों को नीतीश जी को रोकना चाहिए था. यह परिस्थिति नहीं बनी. जो बातें अभी अखबारों में रिपोर्ट हुई हैं, उनसे लगता है कि उन्हें भी यह महसूस हुआ होगा कि नीतीश कुमार की वजह से ही यह गठबंधन बना था. उनके विश्वास पर ही लोग जुड़े थे. वह हर जगह गए, बंगाल गए, दिल्ली गए, लखनऊ गए और भुवनेश्वर गए. यह गठबंधन कांग्रेस के विश्वास पर नहीं बना था."

पप्पू यादव का निशिकांत दुबे पर हमला, बोले- मंत्री बना तो 48 घंटे में काला चिट्ठा खोल दूंगा

नीतीश कुमार के 50 साल के सार्वजनिक जीवन का किया जिक्र

संजय झा ने कांग्रेस के नेताओं के व्यवहार पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "उस बैठक में कांग्रेस का भी जिस तरह का आचरण था और जिस तरह से उसके वरिष्ठ नेता बातें कर रहे थे, वह भी सबने देखा. नीतीश कुमार का 50 साल का सार्वजनिक जीवन रहा है. कांग्रेस की ओर से लगाए गए आपातकाल के दौरान नीतीश कुमार दो साल जेल में रहे थे. बिहार में आज जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है, वह नीतीश कुमार की ही देन है. आज भी देश में उनके बारे में इतनी ओछी और हल्की टिप्पणी करना दुखद है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए."