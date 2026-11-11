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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'देश में दो पप्पू', शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान से मचा सियासी घमासान

'देश में दो पप्पू', शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान से मचा सियासी घमासान

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बक्सर दौरे का स्वागत किया. उन्होंने पप्पू यादव और प्रशांत किशोर पर निशाना साधा और शिक्षकों के वेतन भुगतान पर भी बयान दिया.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 11 Nov 2026 02:14 PM (IST)
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बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए बक्सर आ रहे हैं. उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वह खुद इसकी देखरेख करेंगे.

इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा. पप्पू यादव के भगवान राम पर दिए बयान और प्रशांत किशोर के राजनीतिक दौरे को लेकर उन्होंने तीखी टिप्पणी की. इसके अलावा उन्होंने छठ पूजा से पहले शिक्षकों के वेतन भुगतान पर भी जानकारी दी.

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बागेश्वर धाम में धीरेंद्र शास्त्री से हुई मुलाकात

मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वह हाल ही में बागेश्वर धाम गए थे. वहां करीब तीन से चार घंटे इंतजार करने के बाद उनकी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात हुई. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें बक्सर में होने वाले अपने कार्यक्रम की जानकारी दी. मंत्री ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए बिहार आ रहे हैं. उनकी कोशिश होगी कि यह कार्यक्रम सफल हो. वह खुद इसकी व्यवस्था और तैयारियों पर नजर रखेंगे.

पप्पू यादव के बयान पर बोले- देश में दो पप्पू

भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानने से जुड़े पप्पू यादव के बयान पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि देश में दो पप्पू हैं. एक दिल्ली में बैठा है और दूसरा बिहार में. हालांकि, मंत्री ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना विपक्ष के नेताओं पर था.

प्रशांत किशोर पर ब्राह्मण-मुस्लिम गठजोड़ को लेकर हमला

प्रशांत किशोर के दरभंगा दौरे और ब्राह्मण-मुस्लिम गठजोड़ की चर्चा पर मिथिलेश तिवारी ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर हताशा में हैं. MLC चुनाव में उनके दोनों प्रत्याशियों की हार के बाद वह नए राजनीतिक गठजोड़ का सपना देख रहे हैं. मंत्री ने इसे दुष्प्रचार की कोशिश बताया.

शिक्षकों के वेतन और चांदी लूट मामले पर भी बोले

छठ पूजा से पहले शिक्षकों के वेतन भुगतान पर मंत्री ने कहा कि सभी शिक्षकों का वेतन भेज दिया गया है. जिनका भुगतान बाकी है, उनके लिए उसी दिन ट्रेजरी खोलकर शाम तक पैसा भेजने की कोशिश की जाएगी.

दरभंगा चांदी लूट मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ कथित आरोपी की तस्वीर वायरल होने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ तस्वीर खिंचवा सकता है. केवल तस्वीर सामने आने से यह साबित नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति की जांच होनी चाहिए.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Mithilesh Tiwari Patna News BIHAR NEWS
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