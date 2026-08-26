चिराग पासवान के विधायक अमित राणू होंगे अरेस्ट! पुलिस को इस चीज का इंतजार

बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक अमित रानू को गिरफ्तार करने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस वारंट लेने में जुट गई है. कोर्ट से वॉरंट मिलते ही पुलिस की टीम गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी करेगी. ऐसे में अब सीतामढ़ी के बेलसंड से लोजपा (रा) विधायक अमित रानू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं.

अमित रानू पर जमीन विवाद से जुड़े कई मामले चल रहे हैं, जिनके तहत अब उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. मुजफ्फरपुर पुलिस ने विधायक पर नामजद FIR दर्ज कर अब अरेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है.