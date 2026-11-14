राहुल गांधी पर संतोष सुमन का हमला, राज ठाकरे पर भी बरसे मंत्री

बिहार सरकार के मंत्री और हम (सेक्युलर) के नेता डॉ. संतोष कुमार सुमन ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के छठ पूजा पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है. शनिवार, 14 नवंबर को गया में उन्होंने कहा कि छठ लोक आस्था और विश्वास का महापर्व है. इसमें लोग प्रकृति और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं. इस पर्व पर टिप्पणी करना घोर निंदनीय है. ऐसे लोगों का सभी को विरोध करना चाहिए.

संतोष सुमन ने कहा कि छठ बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाया जाता है. इस पर्व में लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को बिहार और यूपी के लोगों से चिढ़ है. इसी वजह से वे इस तरह की टिप्पणी करते हैं. मंत्री ने कहा कि छठ का विरोध करने वाले और उनका समर्थन करने वाले लोगों की सोच पर सवाल उठना चाहिए. उन्होंने इसे मानसिक दिवालियापन बताया.

यह भी पढ़ें- छठ पर बिहार जाने वालों की बल्ले-बल्ले, दिल्ली से 77 बसें शुरू, किराये में भारी छूट

प्रशांत किशोर के बयान पर भी किया पलटवार

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान पर भी संतोष सुमन ने प्रतिक्रिया दी. पीके ने कहा था कि सातवीं फेल व्यक्ति पीएचडी नहीं हो सकता. इस पर मंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर बार-बार एक ही तरह की बातें करते हैं. मुख्यमंत्री पर बोलने से उन्हें मीडिया में जगह मिलती है. उन्होंने कहा कि बिहार में विधि-व्यवस्था और शांति बनी हुई है. राज्य विकास और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर भी संतोष सुमन ने पलटवार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं. मंत्री ने कहा कि राहुल का आचरण कभी कॉमेडियन तो कभी एलियन जैसा लगता है. उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है.

रोहिणी के नीतीश को चाचा कहने पर बोले- विचारधारा की लड़ाई

रोहिणी आचार्य के नीतीश कुमार को चाचा कहने पर संतोष सुमन ने कहा कि उनके और किसी राजनीतिक परिवार के बीच व्यक्तिगत मतभेद नहीं हैं. यह राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनके चाचा जैसे हैं, क्योंकि उनके पिता और नीतीश कुमार के बीच वर्षों से मित्रवत संबंध रहे हैं. दोनों ने लंबे समय तक साथ राजनीति की है.

यह भी पढ़ें- Exclusive: बिहार में नीतीश-तेजस्वी फिर साथ आएंगे! रोहिणी आचार्य बोलीं- जल्द चाचा से मिलूंगी