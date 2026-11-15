ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर

पांचवें वनडे मैच में भारतीय टीम 209 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. माउंट माउंगानुई स्थित बे ओवल मैदान पर भारतीय बल्लेबाज फिर से संघर्ष करते दिखे. गेंद शुरू से ही हरकत करने लगी थी, जिसका कीवी गेंदबाजों ने भरपूर फायदा उठाया. रोहित शर्मा और विराट कोहली तो दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए. ईशान किशन भी खूब लड़े, जिन्होंने 46 रन बनाए.

209 रन, यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में बे ओवल मैदान पर तीसरा सबसे छोटा स्कोर है. भारतीय टीम को यह सीरीज जीतनी है तो हर हाल में आज जीत दर्ज करनी होगी. अगर न्यूजीलैंड जीता तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हो जाएगी.

ROKO फ्लॉप, अक्षर-ईशान ने बचाई लाज

रोहित शर्मा ने 13 गेंद खेलकर 7 रन बनाए, उन्हें मैथ्यू फिशर ने आउट किया. विराट कोहली 7 गेंद में केवल 5 रन बना सके, उन्हें भी मैथ्यू फिशर ने बाहर की गेंद पर चकमा दिया. 34 के स्कोर तक भारत के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन अक्षर पटेल और ईशान किशन ने भारतीय टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया.

अक्षर पटेल ने 46 रन और ईशान किशन ने भी इतने ही रन बनाए. 121 के स्कोर तक भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी. एक समय 160-170 रन बनने भी मुश्किल लग रहे थे, लेकिन ईशान किशन के जुझारूपन ने भारतीय पारी को संभाला.

सिराज-अर्शदीप ने 200 पार पहुंचाया

भारत ने 183 रन पर अपना नौवां विकेट खो दिया था. मगर अर्शदीप सिंह ने आते ही 2 जबरदस्त छक्के जड़ दिए. अर्शदीप ने 4 गेंद में 14 रन बनाए. वहीं मोहम्मद सिराज बहुत देर तक डिफेंस कर रहे थे, जैसे टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हों. मगर उन्होंने भी अंत में मिचेल सैंटनर को अपना टारगेट बनाया.

न्यूजीलैंड की तरफ से जैकब डफी और मिचेल सैंटनर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने तीन-तीन बल्लेबाजों को आउट किया. मगर कीवी टीम को शुरुआती बढ़त मैथ्यू फिशर ने दिलाई, जिन्होंने अपने पहले ही स्पेल में रोहित शर्मा और विराट कोहली को चलता किया था.

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