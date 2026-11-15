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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPower Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें

Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें

Power Bank Tips: नया पावर बैंक खरीदने जा रहे हैं लेकिन वायर और वायरलेस के बीच कन्फ्यूज हैं? आखिर आपकी जेब और फोन के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? खरीदने से पहले जान लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 15 Nov 2026 10:14 AM (IST)
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Power Bank Tips: आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है लेकिन दिनभर के इस्तेमाल के बाद इसकी बैटरी जवाब दे जाती है. ऐसे में बहुत से लोग पावर बैंक इस्तेमाल करते हैं खासतौर पर लोग सफर पर हों या कहीं ऐसी जगह जहां चार्जिंग की व्यवस्था न हो. लेकिन जब बात पावर बैंक खरीदने की आती है तो एक बड़ा कन्फ्यूजन सामने खड़ा हो जाता है कि नार्मल वायर वाला पावर बैंक लिया जाए या फिर नया वायरलेस पावर बैंक. 

एक तरफ वायरलेस पावर बैंक देखने में काफी अच्छा और इस्तेमाल में आसान लगता है तो दूसरी तरफ वायर वाले पावर बैंक इतने साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसका भरोसा देता है. दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं. आब ऐसे में आपके लिए कौनसा वाला सही हो सकता है खरीदने से पहले जान लें यह बातें. 

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चार्जिंग स्पीड और बैटरी हेल्थ में कौनसा सही?

अगर बात चार्जिंग स्पीड की करें तो यहां वायर वाला पावर बैंक ज्यादा सही रहता है. केबल के जरिए जब फोन को पावर बैंक से जोड़ा जाता है तो बिजली का फ्लो सीधा और बिना किसी रुकावट के होता है. आजकल के वायर्ड पावर बैंक 22.5W से लेकर 65W या उससे भी ज्यादा की फास्ट चार्जिंग देते हैं जिससे फोन आधे घंटे में ही अच्छा-खासा चार्ज हो जाता है. 

इसके उलट वायरलेस पावर बैंक में इंडक्शन कॉइल का इस्तेमाल होता है जिसमें हवा के जरिए पावर ट्रांसफर होती है. इस प्रोसेस में काफी ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है जिससे चार्जिंग काफी धीमी पड़ जाती है. और तो और इसमें ज्यादा हीट पैदा होने से फोन की बैटरी पर भी बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए अगर आपको कम समय में जल्दी फोन चार्ज करना है और बैटरी को गर्म होने से बचाना है तो केबल वाला ही ऑप्शन सही है.


Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें

इस्तेमाल में कौनसा ज्यादा आसान?

वायरलेस पावर बैंक में सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि इसे लटकाकर नहीं घूमना पड़ता. खास तौर पर MagSafe या मैग्नेटिक वायरलेस पावर बैंक फोन के पीछे आसानी से चिपक जाते हैं. चलते-फिरते बात करते हुए या जेब में फोन रखकर चार्ज करने के लिए यह बेहद आरामदायक होता है. इसके साथ ही इससे फोन का चार्जिंग पोर्ट भी बार-बार केबल लगाने से खराब होने से बच जाता है.

हालांकि इसमें एक छोटी सी दिक्कत यह है कि अगर फोन का कवर ज्यादा मोटा है तो चार्जिंग ठीक से काम नहीं करती. वहीं दूसरी तरफ वायर वाले पावर बैंक के साथ आपको हमेशा एक चार्जिंग केबल साथ लेकर चलनी पड़ती है जो कई बार जेब या बैग में उलझ जाती है. अगर केबल घर पर छूट जाए या खराब हो जाए तो वायर वाला पावर बैंक किसी काम का नहीं रह जाता.


Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें

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कीमत और कम्पैटिबिलिटी कौनसा बेहतर?

खरीदारी का फैसला करते समय बजट और डिवाइस कम्पैटिबिलिटी भी बहुत जरूरी है. वायर वाले पावर बैंक की सबसे अच्छी बात यह है कि यह दुनिया के लगभग हर स्मार्टफोन, ईयरबड्स और स्मार्टवॉच को आसानी से चार्ज कर सकते हैं चाहे फोन सस्ता हो या महंगा. कीमत के मामले में भी वायर्ड पावर बैंक काफी किफायती होते हैं जहां 1000 से 1500 रुपये के बजट में 10000mAh या 20000mAh की बढ़िया बैटरी मिल जाती है. 

इसके उलट वायरलेस पावर बैंक उन्हीं चुनिंदा और महंगे स्मार्टफोन्स के साथ काम करते हैं जिनमें वायरलेस चार्जिंग का फीचर दिया गया हो. तो साथ ही इनकी कीमत भी नार्मल पावर बैंक के मुकाबले काफी ज्यादा होती है और पावर लॉस होने की वजह से ये फोन को उतनी बार फुल चार्ज भी नहीं कर पाते. कुल मिलाकर अगर आपका बजट कम है और आप तेज  बैकअप चाहते हैं तो वायर वाला पावर बैंक लें लेकिन अगर आपके पास महंगा फोन है और आप केबल लटका के नहीं रखना चाहते हैं तो वायरलेस ले लें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Power Bank TECH NEWS
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