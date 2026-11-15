रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर

सांसद-एक्टर-सिंगर मनोज तिवारी ने एबीपी न्यूज के पॉडकास्ट 'इनसाइ़ड आउट विद मेघा प्रसाद' संग बातचीत में रवि किशन संग रिश्तों पर बात की. रवि किशन संग रिश्तों पर मनोज तिवारी ने कहा, 'हमारा चलता रहता है थोड़ा उबड़ खाबड़.'

वहीं रवि किशन की 90 प्रतिशत बातें झूठ होती हैं वाले बयान पर मनोज तिवारी ने कहा कि उस वक्त हमारा मन दुखी था उनसे. गुस्से में बोला था. वो बहुत टैलेंटेड है. आपस में कुछ हो गया था. वो जाकर कपिल शर्मा के शो में कुछ बकवास बोल आए थे. हमारा और रवि किशन का रिश्ता बहुत मर्यादित है. हम दोनों प्रतिद्वंदित रहे हैं.'

रवि किशन ने दिए मनोज तिवारी को पैसे

आगे उन्होंने कहा, 'हालांकि, उसने अभी मेरा दिल जीत लिया. हमारा एक शो है पति पत्नी और पंगा उसमें हमें टास्क दिया था कि रवि किशन को फोन करिए. तो मैंने मिलाया तो उन्होंने उठाया नहीं. हम टास्क हार गए थे. फिर अगले दिन उन्होंने फोन किया और बोले- अरे महादेव, रात को तुम्हारा फोन आया था. हमने कहा रख फोन, काम पर फोन नहीं उठाते हो. तो वो भी कुछ बोले कि क्या-क्या तुम बोलते रहते हो हमारे बारे में. हमसे ज्यादा तुम बोलते हो. फिर बोले आओ चाय पीते. फिर हम चाय पर बैठे. तो मैंने कहा कि 1 लाख रुपये दे तो उसने दिए. उससे हम हमारी पत्नी के साथ डेट पर गए.

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रवि किशन संग सुलह पर मनोज ने कहा ये

रवि किशन संग सुलह को लेकर मनोज ने कहा, 'सुलह कभी नहीं हो पाएगी. क्योंकि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि सीनियर कौन है. आप उन्हें समझाइएगा कि मैं 5 साल पहले सांसद बना हूं न, तो मुझे मान लें सीनियर. उन्हें तो लाए भी हैं न राजनीति में. वो सीनियर एक्टर तो हैं, हम लोग गांव से आए हैं. लेकिन वो जब ऊटपटांग बोलते हैं तो ठीक नहीं है.'