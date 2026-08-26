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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'SC-ST महिलाओं की इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार देगी ढाई लाख', CM सम्राट का ऐलान

'SC-ST महिलाओं की इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार देगी ढाई लाख', CM सम्राट का ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि SC-ST वर्ग की महिलाएं अगर इंटरकास्ट मैरिज करती हैं तो उन्हें राज्य सरकार सवा लाख और केंद्र सरकार सवा लाख रुपये की सहायता राशि देगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Aug 2026 09:12 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की महिलाओं और खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. सीएम सम्राट ने कहा है कि SC/ST वर्ग की जो महिलाएं इंटर-कास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह करेंगी, उन्हें बिहार सरकार की ओर से 1.25 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. इतना ही नहीं, केंद्र सरकार भी उन्हें सवा लाख रुपये देगी. यानी महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार से कुल ढाई लाख रुपये मिलेंगे.

इसके अलावा, रक्षाबंधन पर्व से पहले सीएम सम्राट ने महिलाओं को रोजगार और स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए भी विशेष अभियान की शुरुआत की है. 

यह भी पढ़ें: CM सम्राट का रक्षा बंधन पर ऐलान, 4 साल तक हर महीने इन्हें मिलेंगे ₹10000

महिलाओं के इलाज के लिए बिहार सरकार का नया अभियान

महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बिहार सरकार ने बड़ कदम उठाते हुए 'अनीमिया मुक्त बिहार' कैंपेन की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एनीमिया मुक्त बिहार अभियान भी शुरू किया गया है. अभियान के तहत बिहार में बच्चों, महिलाओं और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की जांच की जाएगी और जरूरत के अनुसार उनका इलाज होगा. 

यह अभियान 25 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा. सरकार इस अभियान के जरिए 1 करोड़ 20 लाख 82 हजार 500 महिलाओं तक पहुंचेगी. 

प्रीलिम्स एग्जाम निकालने पर भी सरकार देगी इनाम

इसके अतिरिक्त, सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण होने पर सभी वर्ग की छात्राओं को 30 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. 

सीएम ने आगे कहा कि बिहार में महिलाओं को पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है. आज राज्य में करीब 59-60 प्रतिशत महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आ रही हैं. 

यह भी पढ़ें: सुपौल कार हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 5, मुआवजे का ऐलान

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 26 Aug 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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