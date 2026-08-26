'SC-ST महिलाओं की इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार देगी ढाई लाख', CM सम्राट का ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की महिलाओं और खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. सीएम सम्राट ने कहा है कि SC/ST वर्ग की जो महिलाएं इंटर-कास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह करेंगी, उन्हें बिहार सरकार की ओर से 1.25 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. इतना ही नहीं, केंद्र सरकार भी उन्हें सवा लाख रुपये देगी. यानी महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार से कुल ढाई लाख रुपये मिलेंगे.

इसके अलावा, रक्षाबंधन पर्व से पहले सीएम सम्राट ने महिलाओं को रोजगार और स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए भी विशेष अभियान की शुरुआत की है.

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महिलाओं के इलाज के लिए बिहार सरकार का नया अभियान

महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बिहार सरकार ने बड़ कदम उठाते हुए 'अनीमिया मुक्त बिहार' कैंपेन की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एनीमिया मुक्त बिहार अभियान भी शुरू किया गया है. अभियान के तहत बिहार में बच्चों, महिलाओं और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की जांच की जाएगी और जरूरत के अनुसार उनका इलाज होगा.

यह अभियान 25 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा. सरकार इस अभियान के जरिए 1 करोड़ 20 लाख 82 हजार 500 महिलाओं तक पहुंचेगी.

प्रीलिम्स एग्जाम निकालने पर भी सरकार देगी इनाम

इसके अतिरिक्त, सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण होने पर सभी वर्ग की छात्राओं को 30 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

सीएम ने आगे कहा कि बिहार में महिलाओं को पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है. आज राज्य में करीब 59-60 प्रतिशत महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आ रही हैं.

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