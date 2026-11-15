प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे को बताया 'लंपट'! मुंबई में छठ के गानों पर विवाद से भड़के

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में बिहार के महापर्व छठ पूजा और भोजपुरी गानों को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था. उन्होंने छठ और भोजपुरी गानों को 'महाराष्ट्र की संस्कृति पर हमला बताया' था और रेलवे स्टेशनों पर बज रहे भोजपुरी गाने बंद करवा दिए थे. इसपर और जन सुराज चीफ और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है. पीके ने राज ठाकरे को खूब खरी-खरी सुनाई.

दरअसल, प्रशांत किशोर से जब राज ठाकरे द्वारा उठाए गए कदम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया से कहा, "आप लोग राज ठाकरे जैसे लंपट लोगों को बेवजह जगह देते हैं. इस आदमी को जब कोई नहीं पूछता, तो ये यूपी-बिहार के लोगों के बारे में बोलकर मीडिया में जगह पाता है. ऐसे लोगों को बिल्कुल तवज्जो और जगह नहीं देनी चाहिए."

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#WATCH | Patna, Bihar: On MNS chief Raj Thackeray's X post regarding Chhath Puja, Founder of Jan Suraaj Party Prashant Kishor says, "...When no one pays him any attention, he manages to secure space in the media by making remarks about people from UP and Bihar. You should not give any preference or platform to such individuals... His only agenda is to remain in the media spotlight by any means necessary. Whenever he goes unnoticed for six months, he pops up with some comment against people from Bihar or Uttar Pradesh..." — ANI (@ANI) November 14, 2026

'राज ठाकरे कहां हैं, कौन पूछता है?'- प्रशांत किशोर

मनसे प्रमुख पर बरसते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "राज ठाकरे कहां खड़े हैं, उनको खुद नहीं पता. कभी पीएम मोदी का गुणगान करने लगते हैं, अगले दिन उनकी शिकायत करने लगते हैं. कभी इधर हो जाएंगे, कभी उधर हो जाएंगे. उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से मीडिया में बने रहें."

'महाराष्ट्र में BJP-NDA की सरकार, राज ठाकरे की नहीं'

जन सुराज चीफ ने आगे कहा, "जब कोई 6 महीने नहीं पूछता है तो यूपी और बिहार वालों के खिलाफ आकर कोई बयान दे देते हैं. वरना कौन पूछ रहा है कि राज ठाकरे कहां हैं? वहां पर सरकार एनडीए और बीजेपी की है. अगर हिंदीभाषियों के खिलाफ कुछ होगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी से सवाल पूछेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे. किसी के पिताजी का राज थोड़े ही है. राज ठाकरे कौन हैं?"

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