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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर ने राज ठाकरे को बताया 'लंपट'! मुंबई में छठ के गानों पर विवाद से भड़के

प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे को बताया 'लंपट'! मुंबई में छठ के गानों पर विवाद से भड़के

प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे को 'लंपट' बताते हुए कहा कि वे मीडिया में बने रहने के लिए यूपी-बिहार के लोगों के खिलाफ बोलते हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में NDA की सरकार है, राज ठाकरे की नहीं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 15 Nov 2026 09:12 AM (IST)
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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में बिहार के महापर्व छठ पूजा और भोजपुरी गानों को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था. उन्होंने छठ और भोजपुरी गानों को 'महाराष्ट्र की संस्कृति पर हमला बताया' था और रेलवे स्टेशनों पर बज रहे भोजपुरी गाने बंद करवा दिए थे. इसपर और जन सुराज चीफ और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है. पीके ने राज ठाकरे को खूब खरी-खरी सुनाई.

दरअसल, प्रशांत किशोर से जब राज ठाकरे द्वारा उठाए गए कदम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया से कहा, "आप लोग राज ठाकरे जैसे लंपट लोगों को बेवजह जगह देते हैं. इस आदमी को जब कोई नहीं पूछता, तो ये यूपी-बिहार के लोगों के बारे में बोलकर मीडिया में जगह पाता है. ऐसे लोगों को बिल्कुल तवज्जो और जगह नहीं देनी चाहिए."

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'राज ठाकरे कहां हैं, कौन पूछता है?'- प्रशांत किशोर

मनसे प्रमुख पर बरसते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "राज ठाकरे कहां खड़े हैं, उनको खुद नहीं पता. कभी पीएम मोदी का गुणगान करने लगते हैं, अगले दिन उनकी शिकायत करने लगते हैं. कभी इधर हो जाएंगे, कभी उधर हो जाएंगे. उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से मीडिया में बने रहें." 

'महाराष्ट्र में BJP-NDA की सरकार, राज ठाकरे की नहीं'

जन सुराज चीफ ने आगे कहा, "जब कोई 6 महीने नहीं पूछता है तो यूपी और बिहार वालों के खिलाफ आकर कोई बयान दे देते हैं. वरना कौन पूछ रहा है कि राज ठाकरे कहां हैं? वहां पर सरकार एनडीए और बीजेपी की है. अगर हिंदीभाषियों के खिलाफ कुछ होगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी से सवाल पूछेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे. किसी के पिताजी का राज थोड़े ही है. राज ठाकरे कौन हैं?"

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 15 Nov 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
MNS Prashant Kishor राज ठाकरे Mumbai News  BIHAR NEWS Chhath Puja 2026
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