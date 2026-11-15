Natural Farming Benefits: खेती में अच्छी पैदावार के लिए किसान अक्सर डीएपी, यूरिया या दूसरी रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं. इससे फसल को पोषण तो मिलता है, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने से खेत की मिट्टी की सेहत पर भी असर पड़ सकता है. ऐसे में किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि फसल की पैदावार भी अच्छी रहे और मिट्टी की ताकत भी बनी रहे.

इस काम में प्राकृतिक खेती मददगार हो सकती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि, किसान इसे छोटे खेत से भी शुरू कर सकते हैं. धीरे-धीरे इसका तरीका समझकर अपने बाकी खेतों में भी अपना सकते हैं.

छोटे खेत से भी शुरू कर सकते हैं प्राकृतिक खेती

प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसान को पूरे खेत में एक साथ बदलाव करने की जरूरत नहीं है. वे पहले खेत के छोटे हिस्से में इसे आजमा सकते हैं. इसमें जीवामृत, घनजीवामृत और बीजामृत जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. ये प्राकृतिक तरीके से तैयार किए जाते हैं और मिट्टी में अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. शुरुआत में किसान मोटे अनाज की फसलें भी लगा सकते हैं. इससे उन्हें प्राकृतिक खेती का तरीका समझने और मिट्टी की सेहत पर इसके असर को देखने का मौका मिलेगा.

मिट्टी में बढ़ेंगे फसल के लिए फायदेमंद जीवाणु

मिट्टी में कई ऐसे छोटे जीव होते हैं, जो फसल तक पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करते हैं. इन्हें आम भाषा में मिट्टी के लिए फायदेमंद जीवाणु कहा जा सकता है. प्राकृतिक खेती में गोबर, पौधों से बनी खाद और दूसरे देसी तरीकों के इस्तेमाल से मिट्टी में इन जीवाणुओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है.

अगर किसान लगातार दो से तीन साल तक प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाते हैं, तो मिट्टी में कार्बन और फायदेमंद जीवाणुओं की मात्रा बढ़ने में मदद मिल सकती है. इससे मिट्टी की हालत धीरे-धीरे सुधर सकती है. हालांकि, इसका असर मिट्टी और खेती के तरीके के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.



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बाद में दूसरी फसलें भी उगा सकते हैं किसान

प्राकृतिक खेती की शुरुआत में किसान मोटे अनाज लगा सकते हैं. इसके बाद मिट्टी की हालत और फसल की जरूरत को देखते हुए धान, गेहूं और दूसरी फसलें भी उगा सकते हैं. यानी प्राकृतिक खेती अपनाने का मतलब यह नहीं है कि किसान को हमेशा एक ही तरह की फसल लगानी होगी.

खेती का खर्च घटाने में मिल सकती है मदद

प्राकृतिक खेती का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे रासायनिक खाद पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है. किसान अपने खेत में उपलब्ध गोबर और फसल के बचे हुए हिस्सों से खाद तैयार कर सकते हैं. इससे बाजार से खाद खरीदने पर निर्भरता घट सकती है. साथ ही मिट्टी की सेहत बेहतर रखने में भी मदद मिलती है.

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