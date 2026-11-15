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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप

एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप

स्पेसएक्स के स्टारशिप ने 22 घंटे की अंतरिक्ष यात्रा के बाद टेक्सास में लॉन्च टॉवर की मैकेनिकल आर्म से सफल लैंडिंग की. जानें इस मिशन की पूरी जानकारी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 15 Nov 2026 10:50 AM (IST)
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स्पेसएक्स का स्टारशिप अंतरिक्ष यान शनिवार (14 नवंबर 2026) कक्षा में 22 घंटे की यात्रा पूरी करके वापस लौट चुका है.  इसे टेक्सास के उसी लॉन्च टॉवर पर विशाल मैकेनिकल आर्म की मदद से पकड़ लिया गया, जहां से एक दिन पहले इसने उड़ान भरी थी. हवा में ही अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक रिकवर करने का यह पहला मामला है. यह शानदार लैंडिंग एलन मस्क के पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट सिस्टम को विकसित करने के प्रयासों में एक बड़ा मील का पत्थर है. हालांकि, स्पेसएक्स अपने रॉकेट के दोनों हिस्सों को वापस सुरक्षित पाने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि शुक्रवार को लॉन्च के कुछ ही समय बाद सुपर हैवी बूस्टर में विस्फोट हो गया था.

स्टेनलेस स्टील से बना यह अंतरिक्ष यान बादलों को चीरते हुए स्पेसएक्स की स्टारबेस फैसेलिटी के ऊपर नीचे आया. इसने सीधे खड़े होने के लिए अपने इंजन दोबारा चालू किए और धीरे-धीरे नीचे उतरकर लॉन्च टॉवर की उन मैकेनिकल आर्म के बीच आ गया, जिन्हें मेकाज़िला कहा जाता है. पकड़े जाने के बाद इसके इंजन बंद हो गए और अंतरिक्ष यान जमीन से कुछ ऊपर हवा में ही लटका रह गया.

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स्पेसएक्स ने शेयर की वीडियो

स्पेसएक्स ने इस ऐतिहासिक लैंडिंग का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें स्टारशिप को लॉन्च टॉवर की ओर नीचे आते और फिर विशाल मैकेनिकल आर्म की मदद से पकड़े जाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में रॉकेट को इन आर्म के बीच स्थिर होते और इंजन बंद होने के बाद जमीन से ऊपर लटके हुए देखा गया. इस फुटेज को शेयर करते हुए स्पेसएक्स ने लिखा कि मेकाज़िला ने स्टारशिप को पकड़ लिया! इस शानदार उपलब्धि के लिए पूरी स्पेसएक्स टीम को बधाई.  स्पेसएक्स के कमेंटेटर डैन ह्यूओट ने उत्साह के साथ कहा, "क्या आप विश्वास कर सकते हैं? इस देखिए ये कमाल है, यह वापस आ गया है!"

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 15 Nov 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Elon Musk SpaceX
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