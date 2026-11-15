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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना

'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर सालों तक यमुना में छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 15 Nov 2026 10:40 AM (IST)
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दिल्ली में छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. दिल्ली में कई घाट तैयार किए गए हैं. इस बीच दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार की तैयारियों की जानकारी दी और पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, "वो बैन लगाकर बैठे थे. हम नैन बिछाकर बैठे हैं."

एक्स पोस्ट के जरिए कपिल मिश्रा ने बताया, "आज दिल्ली में 1400 से ज्यादा घाटों पर भव्य छठ पूजा का आयोजन है. सीएम रेखा गुप्ता भी सोनिया विहार में लाखों श्रद्धालुओं के साथ अर्घ्य अर्पित करेंगी."

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'केजरीवाल ने सालों से छठ पर बैन लगाकर रखा था'

अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा, "केजरीवाल ने सालों तक यमुना में छठ पूजा पर बैन लगाकर रखा था. आज दिल्ली सरकार पलकें बिछाकर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही हैं."

'सही वोट की बदौलत मुमकिन हुआ'- कपिल मिश्रा

अपने दूसरे एक्स पोस्ट में भी कपिल मिश्रा ने इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद छठ महापर्व का आयोजन मुमकिन हो सका. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "दिल्ली द्वारा दिए गए 'सही वोट' की बदौलत ये मुमकिन हुआ है. यह सरकार छठव्रतियों पर मुकदमे नहीं करती, बल्कि महापर्व को श्रद्धालुओं के साथ प्रेम व सामंजस्य से मनाती है."

उन्होंने आगे लिखा, "यह सरकार छठ घाटों के निर्माण में राजनीतिक पहचान नहीं,बल्कि आस्था का सम्मान देखती है. आइए प्रकृति उपासना के इस पर्व में छठी मैय्या की जयकार कर, भगवान सूर्य को सोनिया विहार घाट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जल अर्पित करें."

यह भी पढ़ें: दिल्ली: जहरीली हवा के बीच एयर प्यूरीफायर की बढ़ी बिक्री, CTI ने की GST घटाने की मांग

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 15 Nov 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Kapil Mishra Delhi News Rekha Gupta AAP Chhatth Puja 2026
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