'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना

दिल्ली में छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. दिल्ली में कई घाट तैयार किए गए हैं. इस बीच दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार की तैयारियों की जानकारी दी और पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, "वो बैन लगाकर बैठे थे. हम नैन बिछाकर बैठे हैं."

एक्स पोस्ट के जरिए कपिल मिश्रा ने बताया, "आज दिल्ली में 1400 से ज्यादा घाटों पर भव्य छठ पूजा का आयोजन है. सीएम रेखा गुप्ता भी सोनिया विहार में लाखों श्रद्धालुओं के साथ अर्घ्य अर्पित करेंगी."

'केजरीवाल ने सालों से छठ पर बैन लगाकर रखा था'

अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा, "केजरीवाल ने सालों तक यमुना में छठ पूजा पर बैन लगाकर रखा था. आज दिल्ली सरकार पलकें बिछाकर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही हैं."

वो बैन लगाकर बैठे थे हम नैन बिछाकर बैठे हैं आज दिल्ली में 1400 से ज्यादा घाटों पर भव्य छठ पूजा का आयोजन है CM @gupta_rekha जी भी सोनिया विहार में लाखों श्रद्धालुओं के साथ अर्घ्य अर्पित करेंगी केजरीवाल ने सालों तक यमुना में छठ पूजा पर बैन लगाकर रखा था आज दिल्ली सरकार पलकें बिछाकर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहीं हैं — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 15, 2026

'सही वोट की बदौलत मुमकिन हुआ'- कपिल मिश्रा

अपने दूसरे एक्स पोस्ट में भी कपिल मिश्रा ने इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद छठ महापर्व का आयोजन मुमकिन हो सका. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "दिल्ली द्वारा दिए गए 'सही वोट' की बदौलत ये मुमकिन हुआ है. यह सरकार छठव्रतियों पर मुकदमे नहीं करती, बल्कि महापर्व को श्रद्धालुओं के साथ प्रेम व सामंजस्य से मनाती है."

उन्होंने आगे लिखा, "यह सरकार छठ घाटों के निर्माण में राजनीतिक पहचान नहीं,बल्कि आस्था का सम्मान देखती है. आइए प्रकृति उपासना के इस पर्व में छठी मैय्या की जयकार कर, भगवान सूर्य को सोनिया विहार घाट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जल अर्पित करें."

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