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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसुपौल कार हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 5, मुआवजे का ऐलान

सुपौल कार हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 5, मुआवजे का ऐलान

सुपौल हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, इलाज के दौरान दो और घायलों ने दम तोड़ दिया है. वहीं, डीएम सावन कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की बात कही.

Written By : प्रियरंजन कुमार सिंह |  Updated at : 26 Aug 2026 07:15 AM (IST)
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सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. कटैया चौक के समीप एनएच-327ई पर बजरंगबली मंदिर के पास सड़क किनारे बैठकर कीर्तन कर रहे छह लोगों को अनियंत्रित कार ने रौंद दिया. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे. अब इलाज के दौरान दो और घायलों की मौत हो गई है. इसके साथ ही हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे से आक्रोशित लोगों ने एनएच-327ई को जाम कर दिया. वहीं, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दो घायलों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया.

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कीर्तन कर रहे लोगों को कार ने रौंदा

बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात बजरंगबली मंदिर के समीप सड़क किनारे करीब छह लोग बैठकर कीर्तन कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक फोर व्हीलर अचानक अनियंत्रित हो गई और कीर्तन कर रहे लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार करीब 50 मीटर आगे जाकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसी.

हादसे  में अब तक 5 लोगों की मौत

हादसे में तिलो दास (65), राजो दास (50) और सुरेंद्र यादव (45) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतकों में तिलो दास और राजो दास वार्ड संख्या 12, जबकि सुरेंद्र यादव वार्ड संख्या 15 के रहने वाले बताए गए हैं. वहीं, भुवनेश्री यादव, रामचंद्र यादव और कृष्णा साह गंभीर रूप से घायल हुए थे. सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान दो और घायलों ने दम तोड़ दिया. हादसे में अब तक कुल पांच लोगों की मौत हो चुकी है.

पांच लोगों की मौत की खबर से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. घटनास्थल से लेकर सदर अस्पताल तक चीख-पुकार का माहौल बना हुआ है. अस्पताल में दो घायलों की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया. मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया.

हादसे की सूचना मिलते ही पिपरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय वाहन की रफ्तार कितनी थी और चालक से किस स्तर पर चूक हुई.

मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान

इधर, सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की बात कही है. प्रशासन की ओर से घटना के बाद राहत एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 26 Aug 2026 07:15 AM (IST)
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