ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार का नाम चारा नगर रख दें! लालू प्रसाद यादव के बयान पर भड़की JDU

बिहार का नाम चारा नगर रख दें! लालू प्रसाद यादव के बयान पर भड़की JDU

श्याम रजक ने लालू यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश के नाम पर सेतु का नामकरण पूरे बिहार का सम्मान है. उन्होंने छठ गीतों के विरोध को व्यक्तिगत और राजनीतिक सोच बताया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Nov 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. लालू यादव ने नीतीश कुमार के नाम पर सेतु का नाम रखे जाने पर आपत्ति जताई थी. इस पर श्याम रजक ने तंज कसते हुए कहा कि लालू जी के हिसाब से तो पूरे बिहार का नाम चारा नगर कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जर्जर बिहार को विकसित और सम्मानित राज्य बनाने का काम किया है. सेतु का नाम उनके नाम पर रखना पूरे बिहार का सम्मान है.

श्याम रजक ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के अनुसार तो बिहार का नाम चारा घोटाला राज्य कर देना चाहिए. उन्होंने अलकतरा घोटाले का भी जिक्र किया. कहा कि किसी राज्य का नाम अलकतरा घोटाला राज्य रख देना चाहिए. उनके इस बयान को लालू यादव पर सीधा राजनीतिक हमला माना जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
राज ठाकरे पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, MNS चीफ को कहा उपद्रवी
राज ठाकरे पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, MNS चीफ को कहा उपद्रवी
बिहार
प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे को बताया 'लंपट'! मुंबई में छठ के गानों पर विवाद से भड़के
प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे को बताया 'लंपट'! मुंबई में छठ के गानों पर विवाद से भड़के
बिहार
राहुल गांधी पर संतोष सुमन का हमला, राज ठाकरे पर भी बरसे मंत्री
राहुल गांधी पर संतोष सुमन का हमला, राज ठाकरे पर भी बरसे मंत्री
बिहार
छठ पर बिहार जाने वालों की बल्ले-बल्ले, दिल्ली से 77 बसें शुरू, किराये में भारी छूट
छठ पर बिहार जाने वालों की बल्ले-बल्ले, दिल्ली से 77 बसें शुरू, किराये में भारी छूट

यह भी पढ़ें- राज ठाकरे पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, MNS चीफ को कहा उपद्रवी

नीतीश कुमार ने बदली बिहार की पहचान

जेडीयू नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब बिहार की जिम्मेदारी संभाली थी, तब राज्य की स्थिति जर्जर थी. उन्होंने बिहार को विकसित और सम्मानित बनाने का काम किया. यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने साफ कहा कि सेतु का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखकर उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं हुई है. बल्कि इसके जरिए पूरे बिहार को सम्मान देने का काम किया गया है.

छठ गीतों पर विरोध करने वालों को दिया जवाब

श्याम रजक ने छठ गीतों पर उठ रही आपत्तियों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की बातों पर वे ध्यान नहीं देते हैं. छठ के प्रति लोगों की श्रद्धा बहुत बड़ी है. आज यह केवल बिहार का त्योहार नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला पर्व बन गया है.

बोले- छठ प्रकृति की पूजा और नमन का पर्व

श्याम रजक ने कहा कि छठ महापर्व को किसी दायरे में बांधकर नहीं रखा जा सकता. यह प्रकृति की पूजा और उसके प्रति नमन का पर्व है. इसमें लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है. उन्होंने कहा कि अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसके पीछे उसकी व्यक्तिगत या राजनीतिक सोच हो सकती है. ऐसे विरोध पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. उनका कहना है कि छठ की व्यापकता और लोगों की श्रद्धा ही इस पर्व की सबसे बड़ी पहचान है.

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे को बताया 'लंपट'! मुंबई में छठ के गानों पर विवाद से भड़के

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
Read More
Published at : 15 Nov 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Shyam Rajak Patna BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राज ठाकरे पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, MNS चीफ को कहा उपद्रवी
राज ठाकरे पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, MNS चीफ को कहा उपद्रवी
बिहार
प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे को बताया 'लंपट'! मुंबई में छठ के गानों पर विवाद से भड़के
प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे को बताया 'लंपट'! मुंबई में छठ के गानों पर विवाद से भड़के
बिहार
राहुल गांधी पर संतोष सुमन का हमला, राज ठाकरे पर भी बरसे मंत्री
राहुल गांधी पर संतोष सुमन का हमला, राज ठाकरे पर भी बरसे मंत्री
बिहार
छठ पर बिहार जाने वालों की बल्ले-बल्ले, दिल्ली से 77 बसें शुरू, किराये में भारी छूट
छठ पर बिहार जाने वालों की बल्ले-बल्ले, दिल्ली से 77 बसें शुरू, किराये में भारी छूट
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
क्रिकेट
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
बॉलीवुड
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
विश्व
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एग्रीकल्चर
Natural Farming: प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget