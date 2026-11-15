बिहार का नाम चारा नगर रख दें! लालू प्रसाद यादव के बयान पर भड़की JDU

जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. लालू यादव ने नीतीश कुमार के नाम पर सेतु का नाम रखे जाने पर आपत्ति जताई थी. इस पर श्याम रजक ने तंज कसते हुए कहा कि लालू जी के हिसाब से तो पूरे बिहार का नाम चारा नगर कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जर्जर बिहार को विकसित और सम्मानित राज्य बनाने का काम किया है. सेतु का नाम उनके नाम पर रखना पूरे बिहार का सम्मान है.

श्याम रजक ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के अनुसार तो बिहार का नाम चारा घोटाला राज्य कर देना चाहिए. उन्होंने अलकतरा घोटाले का भी जिक्र किया. कहा कि किसी राज्य का नाम अलकतरा घोटाला राज्य रख देना चाहिए. उनके इस बयान को लालू यादव पर सीधा राजनीतिक हमला माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें- राज ठाकरे पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, MNS चीफ को कहा उपद्रवी

नीतीश कुमार ने बदली बिहार की पहचान

जेडीयू नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब बिहार की जिम्मेदारी संभाली थी, तब राज्य की स्थिति जर्जर थी. उन्होंने बिहार को विकसित और सम्मानित बनाने का काम किया. यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने साफ कहा कि सेतु का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखकर उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं हुई है. बल्कि इसके जरिए पूरे बिहार को सम्मान देने का काम किया गया है.

पटना, बिहार: जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा नीतीश यादव के नाम पर सेतु का नाम रखे जाने पर आपत्ति जताने पर कहा, "उनके अनुसार तो पूरे बिहार को चारा नगर कर देना चाहिए। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, किसी राज्य का नाम अलकतरा घोटाला राज्य कर दिया जाए। किसी राज्य का नाम चारा घोटाला राज कर दिया जाए... हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उस जर्जर बिहार को हाथों में लिया था, उसको आज विकसित बिहार और सम्मानित बिहार के रूप में परिवर्तित करने का काम किया। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसलिए नीतीश कुमार जी के नाम पर सेतु का नाम करके उनको खुश करने का या सम्मानित करने का काम नहीं किया गया है बल्कि पूरे बिहार को सम्मानित करने का काम किया गया है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 15, 2026

छठ गीतों पर विरोध करने वालों को दिया जवाब

श्याम रजक ने छठ गीतों पर उठ रही आपत्तियों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की बातों पर वे ध्यान नहीं देते हैं. छठ के प्रति लोगों की श्रद्धा बहुत बड़ी है. आज यह केवल बिहार का त्योहार नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला पर्व बन गया है.

बोले- छठ प्रकृति की पूजा और नमन का पर्व

श्याम रजक ने कहा कि छठ महापर्व को किसी दायरे में बांधकर नहीं रखा जा सकता. यह प्रकृति की पूजा और उसके प्रति नमन का पर्व है. इसमें लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है. उन्होंने कहा कि अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसके पीछे उसकी व्यक्तिगत या राजनीतिक सोच हो सकती है. ऐसे विरोध पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. उनका कहना है कि छठ की व्यापकता और लोगों की श्रद्धा ही इस पर्व की सबसे बड़ी पहचान है.

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे को बताया 'लंपट'! मुंबई में छठ के गानों पर विवाद से भड़के