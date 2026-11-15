राज ठाकरे पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, MNS चीफ को कहा उपद्रवी

छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर सियासत तेज हो गई है. RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है. देश में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं भी जाकर रह सकता है. वह अपना त्योहार मना सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है. रोहिणी ने राज ठाकरे को दंगाई बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है.

रोहिणी आचार्य ने कहा कि छठ पूजा पर राज ठाकरे के बयान का जवाब बीजेपी नेताओं को देना चाहिए. प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता छठ महापर्व पर लोगों को शुभकामनाएं देते हैं. सोशल मीडिया पर बधाई संदेश भी देते हैं. ऐसे में उन्हें इस मुद्दे पर भी बोलना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को अपने त्योहार मनाने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए.

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राज ठाकरे को बताया दंगाई

रोहिणी ने राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला. उन्होंने उन्हें उपद्रवी बताया और कहा कि ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भारत में है, कोई अलग देश नहीं है. भारत का नागरिक देश के किसी भी हिस्से में रह सकता है. उसे अपनी संस्कृति और त्योहार मनाने का अधिकार है. चुनाव लड़ने का अधिकार भी सभी को है.

Patna, Bihar: On MNS chief Raj Thackeray's statement on Chhath Puja, Rohini Acharya, daughter of RJD chief Lalu Yadav, says, "That is something the BJP leaders should answer. The BJP should take cognisance of this. After all, what is the government doing? BJP leaders, including the Prime Minister, come here and post tweets wishing people on the occasion of the great festival of Chhath. They should also speak up on this issue..." — IANS (@ians_india) November 15, 2026

छठ में डूबते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य

रोहिणी आचार्य ने छठ पूजा के महत्व पर भी बात की. उन्होंने कहा कि इस पर्व में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. छठी मैया से सूर्यदेव के सामने डूबते लोगों को सहारा देने की प्रार्थना की जाती है. यह लोक आस्था और विश्वास का पर्व है. इसे पूरे सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए.

राज ठाकरे की सद्बुद्धि के लिए की प्रार्थना

रोहिणी ने राज ठाकरे की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की. उन्होंने लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दीं. छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र में चल रही बयानबाजी के बीच उनके इस बयान से राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है. इस विवाद में अब बिहार के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं.

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