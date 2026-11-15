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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज ठाकरे पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, MNS चीफ को कहा उपद्रवी

राज ठाकरे पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, MNS चीफ को कहा उपद्रवी

छठ विवाद पर रोहिणी आचार्य ने राज ठाकरे को दंगाई बताया. उन्होंने BJP से जवाब मांगा और कहा कि महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है. हर नागरिक को त्योहार मनाने और चुनाव लड़ने का अधिकार है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Nov 2026 09:52 AM (IST)
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छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर सियासत तेज हो गई है. RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है. देश में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं भी जाकर रह सकता है. वह अपना त्योहार मना सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है. रोहिणी ने राज ठाकरे को दंगाई बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है.

रोहिणी आचार्य ने कहा कि छठ पूजा पर राज ठाकरे के बयान का जवाब बीजेपी नेताओं को देना चाहिए. प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता छठ महापर्व पर लोगों को शुभकामनाएं देते हैं. सोशल मीडिया पर बधाई संदेश भी देते हैं. ऐसे में उन्हें इस मुद्दे पर भी बोलना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को अपने त्योहार मनाने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए.

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राज ठाकरे को बताया दंगाई

रोहिणी ने राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला. उन्होंने उन्हें उपद्रवी बताया और कहा कि ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भारत में है, कोई अलग देश नहीं है. भारत का नागरिक देश के किसी भी हिस्से में रह सकता है. उसे अपनी संस्कृति और त्योहार मनाने का अधिकार है. चुनाव लड़ने का अधिकार भी सभी को है.

छठ में डूबते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य

रोहिणी आचार्य ने छठ पूजा के महत्व पर भी बात की. उन्होंने कहा कि इस पर्व में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. छठी मैया से सूर्यदेव के सामने डूबते लोगों को सहारा देने की प्रार्थना की जाती है. यह लोक आस्था और विश्वास का पर्व है. इसे पूरे सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए.

राज ठाकरे की सद्बुद्धि के लिए की प्रार्थना

रोहिणी ने राज ठाकरे की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की. उन्होंने लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दीं. छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र में चल रही बयानबाजी के बीच उनके इस बयान से राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है. इस विवाद में अब बिहार के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं.

यह भी पढ़ें- छठ पर बिहार जाने वालों की बल्ले-बल्ले, दिल्ली से 77 बसें शुरू, किराये में भारी छूट

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 15 Nov 2026 09:52 AM (IST)
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Rohini Acharya Patna News BIHAR NEWS
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