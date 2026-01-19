बिहार: मंत्रियों को सौंपा गया जिलों का प्रभार, सम्राट चौधरी को पटना की जिम्मेदारी, देखिए लिस्ट

बिहार सरकार प्रदेश में विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए किसी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में नहीं है. इस बीच सरकार ने विकास योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को लेकर मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया है.

बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने रविवार (18 जनवरी, 2026) को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के मनोनयन से संबंधित पूर्व की सभी अधिसूचनाओं को विलोपित कर नए सिरे से यह व्यवस्था लागू की गई है. अगले आदेश तक मंत्रियों को उनके नाम के सामने अंकित जिलों का प्रभारी मंत्री सह अध्यक्ष नामित किया गया है.

विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर का जिम्मा

अधिसूचना के मुताबिक, सम्राट चौधरी को जहां पटना जिला का दायित्व दिया गया है, वहीं विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है. इसी तरह मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्वी चंपारण और नालंदा जिले की, जबकि बिजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली और सारण, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और पूर्णिया, मंगल पांडेय को दरभंगा और पश्चिमी चंपारण, दिलीप जायसवाल को भागलपुर और गयाजी और अशोक चौधरी को सीतामढ़ी, शिवहर व जहानाबाद का प्रभारी मंत्री बनाया गया है.

इसी तरह लेशी सिंह को मधुबनी, मधेपुरा, मदन सहनी को सुपौल और खगड़िया, राम कृपाल यादव को कैमूर, संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद, सुनील कुमार को रोहतास और लखीसराय, मोहम्मद जमा खान को किशनगंज और शेखपुरा, संजय सिंह 'टाइगर' को बांका और अरुण शंकर प्रसाद को बेगूसराय जिले का प्रभार सौंपा गया है.

दीपक प्रकाश को दी गई अरवल की जिम्मेदारी

इसके अलावा मंत्री सुरेंद्र मेहता को कटिहार, नारायण प्रसाद को गोपालगंज, रमा निषाद को बक्सर, लखेंद्र कुमार रौशन को अररिया, श्रेयसी सिंह को नवादा, प्रमोद कुमार को सहरसा और सीवान, संजय कुमार को मुंगेर, संजय कुमार सिंह को जमुई और दीपक प्रकाश को अरवल की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

