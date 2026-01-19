हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
NEET छात्रा मौत मामला: रोहिणी आचार्य ने सरकार से पूछे सवाल, 'मामले को मैनेज करने के लिए…'

NEET छात्रा मौत मामला: रोहिणी आचार्य ने सरकार से पूछे सवाल, 'मामले को मैनेज करने के लिए…'

Patna NEET Student Death Case: रोहिणी आचार्य ने पूछा है कि आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? जांच चल रही है या लीपापोती या फिर रसूखदार आरोपियों को बचाने की कवायद जारी है?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Jan 2026 10:47 AM (IST)
पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट की छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी जांच कर रही है लेकिन, सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं. मामले में शुरू से ही पटना पुलिस की किरकिरी हो रही है. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रही हैं. एक बार फिर उन्होंने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है.

रोहिणी आचार्य ने कहा, "पूछता है बिहार… कब होंगे आरोपी गिरफ्तार? सवालों पर गौर फरमाए बिहार सरकार: पटना हॉस्टल रेप कांड के मामले में ना तो अभी तक हॉस्टल संचालक अग्रवाल दंपती की गिरफ्तारी हुई, ना ही अग्रवाल दंपती के आरोपी पुत्र की गिरफ्तारी हुई है?"

'जांच चल रही या लीपापोती'

पोस्ट में वे आगे लिखती हैं, "ना ही साक्ष्यों के साथ आपराधिक छेड़-छाड़ करने, साक्ष्यों को मिटाने वाले प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश की गिरफ्तारी हुई है, ना ही अब तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल सील किया गया है? जांच चल रही है या लीपापोती या फिर रसूखदार आरोपियों को बचाने की कवायद जारी है?" 

उन्होंने कहा, "अंत में बड़ा सवाल: अपने बिहार में जहां आज मां-बहन-बेटियों का हो रखा जीना मुहाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां बलात्कार और हत्या के आरोपियों को साक्ष्यों-सबूतों को मिटाने, मामले को मैनेज करने के लिए समय दिए जाने की सुविधा की जा रही बहाल?"

'मुख्यमंत्री खुद करें मॉनीटरिंग'

इससे पहले भी बीते रविवार (18 जनवरी, 2026) को रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट के जरिए इस मामले में नीतीश कुमार से अपील करते हुए यह कहा था कि मुख्यमंत्री खुद मॉनीटरिंग करें. अपने मातहत अधिकारियों को जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने का निर्देश देते हुए त्वरित न्याय मिलना सुनिश्चित करें. डॉक्टर के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई एवं जांच की प्रक्रिया के पूरा होने तक हॉस्पिटल को सील किए जाने की आवश्यकता है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 19 Jan 2026 10:41 AM (IST)
