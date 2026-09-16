गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: छुट्टी पर DGP विनय कुमार, कौन हैं प्रीता वर्मा जिनको मिली जिम्मेदारी?

बिहार: छुट्टी पर DGP विनय कुमार, कौन हैं प्रीता वर्मा जिनको मिली जिम्मेदारी?

बिहार के DGP विनय कुमार 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 21 दिन की छुट्टी पर रहेंगे. उनकी गैरमौजूदगी में वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रीता वर्मा DGP का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 16 Sep 2026 10:34 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार 21 दिनों के अवकाश पर चले गए हैं. वह 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक छुट्टी पर रहेंगे. इस दौरान बिहार पुलिस की कमान डीजी होमगार्ड प्रीता वर्मा के हाथों में रहेगी. गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, विनय कुमार के अवकाश पर रहने के दौरान प्रीता वर्मा को DGP का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. यह व्यवस्था 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. इस अवधि में बिहार पुलिस से जुड़े जरूरी प्रशासनिक और विभागीय कामकाज की जिम्मेदारी प्रीता वर्मा संभालेंगी.

प्रीता वर्मा को अपनी मौजूदा जिम्मेदारी से हटाया नहीं गया है. वह डीजी होमगार्ड के पद पर काम करते हुए ही DGP का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी.

मधुबनी बॉर्डर पर ‘चाची 420’ गिरफ्तार, पति पहले ही जा चुका जेल

1991 बैच की वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं प्रीता वर्मा

प्रीता वर्मा बिहार कैडर की 1991 बैच की वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं. वह फिलहाल डीजी होमगार्ड की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. अब DGP विनय कुमार की गैरमौजूदगी में उन्हें बिहार पुलिस के शीर्ष पद का अतिरिक्त प्रभार भी मिल गया है.

इस दौरान पुलिस विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों, प्रशासनिक कामकाज और विभागीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहेगी.

दिसंबर में रिटायर होंगे विनय कुमार

DGP विनय कुमार का अवकाश ऐसे समय हुआ है जब उनका कार्यकाल भी अब ज्यादा लंबा नहीं बचा है. वह इसी साल दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, विनय कुमार ने छुट्टी के लिए अपरिहार्य, निजी और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है.

चिराग पासवान की पार्टी में बवाल! ये बातें सुनते ही मंत्री ने कार्यकर्ता से छीना माइक

फिलहाल 5 अक्टूबर तक बिहार पुलिस की कमान प्रीता वर्मा संभालेंगी. इस दौरान वह डीजी होमगार्ड की अपनी मौजूदा जिम्मेदारी के साथ DGP का अतिरिक्त प्रभार भी निभाएंगी. 5 अक्टूबर के बाद DGP विनय कुमार के अवकाश से लौटने पर बिहार पुलिस की कमान दोबारा उनके हाथों में आ जाएगी और वह अपना पद संभालेंगे.

और पढ़ें
Published at : 16 Sep 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
DGP Vinay Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
मधुबनी बॉर्डर पर ‘चाची 420’ गिरफ्तार, पति पहले ही जा चुका जेल
मधुबनी बॉर्डर पर ‘चाची 420’ गिरफ्तार, पति पहले ही जा चुका जेल
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी में बवाल! ये बातें सुनते ही मंत्री ने कार्यकर्ता से छीना माइक
चिराग पासवान की पार्टी में बवाल! ये बातें सुनते ही मंत्री ने कार्यकर्ता से छीना माइक
बिहार
UCC: बिहार में बड़ी हलचल, नीतीश कुमार ने सभी MP-MLAs को बुलाया पटना
UCC: बिहार में बड़ी हलचल, नीतीश कुमार ने सभी MP-MLAs को बुलाया पटना
बिहार
बिहार में UCC लागू होने से नीतीश के बेटे निशांत को फायदा? एक्सपर्ट से समझें
बिहार में UCC लागू होने से नीतीश के बेटे निशांत को फायदा? एक्सपर्ट से समझें
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूजीलैंड ने भारत संग ट्रेड डील को दी मंजूरी, 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ होगा खत्म!
न्यूजीलैंड ने भारत संग ट्रेड डील को दी मंजूरी, 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ होगा खत्म!
दिल्ली NCR
दिल्ली में शराब ठेके के बाहर दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत
दिल्ली में शराब ठेके के बाहर दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत
इंडिया
उपचुनाव से पहले CM शुभेंदु अधिकारी बोले, 'मुस्लिमों के लिए टेस्ट है कि...'
उपचुनाव से पहले CM शुभेंदु अधिकारी बोले, 'मुस्लिमों के लिए टेस्ट है कि...'
क्रिकेट
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
इंडिया
यूपी सरकार के फैसले पर CJP के सौरव दास बोले- '6 घंटे के भीतर ही...'
यूपी सरकार के फैसले पर CJP के सौरव दास बोले- '6 घंटे के भीतर ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
ट्रेंडिंग
हेलिकॉप्टर से ज्वालामुखी में डाले मक्का के दाने, गजब है पॉपकॉर्न बनने का यह वीडियो
हेलिकॉप्टर से ज्वालामुखी में डाले मक्का के दाने, गजब है पॉपकॉर्न बनने का यह वीडियो
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget