बिहार: छुट्टी पर DGP विनय कुमार, कौन हैं प्रीता वर्मा जिनको मिली जिम्मेदारी?

बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार 21 दिनों के अवकाश पर चले गए हैं. वह 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक छुट्टी पर रहेंगे. इस दौरान बिहार पुलिस की कमान डीजी होमगार्ड प्रीता वर्मा के हाथों में रहेगी. गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, विनय कुमार के अवकाश पर रहने के दौरान प्रीता वर्मा को DGP का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. यह व्यवस्था 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. इस अवधि में बिहार पुलिस से जुड़े जरूरी प्रशासनिक और विभागीय कामकाज की जिम्मेदारी प्रीता वर्मा संभालेंगी.

प्रीता वर्मा को अपनी मौजूदा जिम्मेदारी से हटाया नहीं गया है. वह डीजी होमगार्ड के पद पर काम करते हुए ही DGP का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी.

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1991 बैच की वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं प्रीता वर्मा

प्रीता वर्मा बिहार कैडर की 1991 बैच की वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं. वह फिलहाल डीजी होमगार्ड की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. अब DGP विनय कुमार की गैरमौजूदगी में उन्हें बिहार पुलिस के शीर्ष पद का अतिरिक्त प्रभार भी मिल गया है.

इस दौरान पुलिस विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों, प्रशासनिक कामकाज और विभागीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहेगी.

दिसंबर में रिटायर होंगे विनय कुमार

DGP विनय कुमार का अवकाश ऐसे समय हुआ है जब उनका कार्यकाल भी अब ज्यादा लंबा नहीं बचा है. वह इसी साल दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं. गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, विनय कुमार ने छुट्टी के लिए अपरिहार्य, निजी और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है.

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फिलहाल 5 अक्टूबर तक बिहार पुलिस की कमान प्रीता वर्मा संभालेंगी. इस दौरान वह डीजी होमगार्ड की अपनी मौजूदा जिम्मेदारी के साथ DGP का अतिरिक्त प्रभार भी निभाएंगी. 5 अक्टूबर के बाद DGP विनय कुमार के अवकाश से लौटने पर बिहार पुलिस की कमान दोबारा उनके हाथों में आ जाएगी और वह अपना पद संभालेंगे.