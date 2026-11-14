विधायक मैथिली ठाकुर पर लगे आरोपों के बीच एक्शन, बुलडोजर पहुंचा तो मचा हड़कंप

बिहार स्थित दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर से जुड़े जमीन विवाद में प्रशासन ने कार्रवाई की है. तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा गांव में ग्रामीणों की शिकायत पर डीसीएलआर, अंचलाधिकारी समेत अधिकारियों की टीम पहुंची. टीम ने जमीन की पैमाइश कराई. इसके बाद सरकारी रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवा दिया. सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को भी हटाया गया.

दरअसल, पोखरभिंडा गांव के ग्रामीणों ने विधायक के पिता रमेश ठाकुर पर सरकारी सड़क, निजी जमीन और धार्मिक स्थलों की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था. शिकायत में ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान, राधा-कृष्ण मंदिर और सामूहिक श्राद्धस्थल की जमीन पर कब्जे की बात भी कही गई थी.

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भगवान मिश्र, गगन कुमार मिश्र, संतोष कुमार सिंह, प्रेमचंद मिश्र, रामदाय देवी और रामउदार मिश्र समेत कई ग्रामीणों ने अंचल प्रशासन से शिकायत की थी. इसके बाद अधिकारियों की टीम गांव पहुंची और जमीन की मापी कराई.

Darbhanga, Bihar: The administration removed encroachment from a government pathway in Pokharbhinda village of Tardih block following complaints against Ramesh Thakur, father of BJP MLA Maithili Thakur, over alleged encroachment on government and private land. A team of officials, including DCLR and the Circle Officer, conducted a land measurement and found a permanent structure on the government pathway, which was subsequently removed. Villagers had also accused Ramesh Thakur of encroaching on the land of Tiwari Baba shrine, Radha-Krishna temple and a common cremation ground. Several villagers had lodged complaints with the Circle Office administration. — IANS (@ians_india) November 14, 2026

सरकारी रास्ते पर मिला पक्का निर्माण

प्रारंभिक जांच में सरकारी रास्ते पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने की बात सामने आई. इसके बाद प्रशासन ने मौके पर ही अतिक्रमण हटवा दिया. डीसीएलआर अजय कुमार ने बताया कि शुरुआती मापी में सरकारी रास्ते पर कब्जा पाया गया था. इसे तत्काल हटाया गया है. उन्होंने बताया कि अन्य शिकायतकर्ताओं को शनिवार को अंचल कार्यालय बुलाया गया है. वहां दस्तावेजों और शिकायतों की जांच की जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.

श्मशान की जमीन पर कब्जे का भी आरोप

एक ग्रामीण आरोप लगाया कि मैथिली ठाकुर ने घर बनाने के लिए जमीन खरीदी थी. वहां बाबा डिहवार की सरकारी जमीन थी, जिसका इस्तेमाल पीढ़ियों से श्मशान घाट के रूप में होता था. ग्रामीण का आरोप है कि इस जमीन पर कब्जा कर रास्ता बनाया गया. वहां की सीमाएं हटाई गईं और पूर्वजों का स्मारक भी खोदकर हटा दिया गया.

मंदिर की जमीन का मामला मधुबनी से जुड़ा

अधिकारियों ने मंदिर की जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर कहा कि संबंधित स्थल मधुबनी जिले की सीमा में आता है. इसलिए शिकायतकर्ताओं को मधुबनी जिला प्रशासन के पास शिकायत देने की सलाह दी गई है. फिलहाल अन्य शिकायतों और दस्तावेजों की जांच होनी बाकी है. प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर है.

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