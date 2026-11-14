ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारविधायक मैथिली ठाकुर पर लगे आरोपों के बीच एक्शन, बुलडोजर पहुंचा तो मचा हड़कंप

विधायक मैथिली ठाकुर पर लगे आरोपों के बीच एक्शन, बुलडोजर पहुंचा तो मचा हड़कंप

मैथिली ठाकुर के पिता से जुड़े जमीन विवाद में दरभंगा प्रशासन ने सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया. ग्रामीणों ने श्मशान और धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जे का भी आरोप लगाया है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 14 Nov 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार स्थित दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर से जुड़े जमीन विवाद में प्रशासन ने कार्रवाई की है. तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा गांव में ग्रामीणों की शिकायत पर डीसीएलआर, अंचलाधिकारी समेत अधिकारियों की टीम पहुंची. टीम ने जमीन की पैमाइश कराई. इसके बाद सरकारी रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवा दिया. सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को भी हटाया गया.

दरअसल, पोखरभिंडा गांव के ग्रामीणों ने विधायक के पिता रमेश ठाकुर पर सरकारी सड़क, निजी जमीन और धार्मिक स्थलों की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था. शिकायत में ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान, राधा-कृष्ण मंदिर और सामूहिक श्राद्धस्थल की जमीन पर कब्जे की बात भी कही गई थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
महाराष्ट्र में छठ पर बवाल... भड़के पप्पू यादव ने BJP से पूछा- बिहारियों का अपमान क्यों?
महाराष्ट्र में छठ पर बवाल... भड़के पप्पू यादव ने BJP से पूछा- बिहारियों का अपमान क्यों?
बिहार
नीतीश के नाम पर पुल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन; जानें क्यों खास है ये सेतु
नीतीश के नाम पर पुल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन; जानें क्यों खास है ये सेतु
बिहार
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
बिहार
'NDA के विधायक ही जनता को लूट रहे', तेजस्वी यादव की CM सम्राट को खुली चुनौती
'NDA के विधायक ही जनता को लूट रहे', तेजस्वी यादव की CM सम्राट को खुली चुनौती

यह भी पढ़ें- 'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर

भगवान मिश्र, गगन कुमार मिश्र, संतोष कुमार सिंह, प्रेमचंद मिश्र, रामदाय देवी और रामउदार मिश्र समेत कई ग्रामीणों ने अंचल प्रशासन से शिकायत की थी. इसके बाद अधिकारियों की टीम गांव पहुंची और जमीन की मापी कराई.

सरकारी रास्ते पर मिला पक्का निर्माण

प्रारंभिक जांच में सरकारी रास्ते पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने की बात सामने आई. इसके बाद प्रशासन ने मौके पर ही अतिक्रमण हटवा दिया. डीसीएलआर अजय कुमार ने बताया कि शुरुआती मापी में सरकारी रास्ते पर कब्जा पाया गया था. इसे तत्काल हटाया गया है. उन्होंने बताया कि अन्य शिकायतकर्ताओं को शनिवार को अंचल कार्यालय बुलाया गया है. वहां दस्तावेजों और शिकायतों की जांच की जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.

श्मशान की जमीन पर कब्जे का भी आरोप

एक ग्रामीण  आरोप लगाया कि मैथिली ठाकुर ने घर बनाने के लिए जमीन खरीदी थी. वहां बाबा डिहवार की सरकारी जमीन थी, जिसका इस्तेमाल पीढ़ियों से श्मशान घाट के रूप में होता था. ग्रामीण का आरोप है कि इस जमीन पर कब्जा कर रास्ता बनाया गया. वहां की सीमाएं हटाई गईं और पूर्वजों का स्मारक भी खोदकर हटा दिया गया.

मंदिर की जमीन का मामला मधुबनी से जुड़ा

अधिकारियों ने मंदिर की जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर कहा कि संबंधित स्थल मधुबनी जिले की सीमा में आता है. इसलिए शिकायतकर्ताओं को मधुबनी जिला प्रशासन के पास शिकायत देने की सलाह दी गई है. फिलहाल अन्य शिकायतों और दस्तावेजों की जांच होनी बाकी है. प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर है.

यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र में छठ पर बवाल... भड़के पप्पू यादव ने BJP से पूछा- बिहारियों का अपमान क्यों?

Published at : 14 Nov 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Maithili Thakur BIHAR NEWS Darbhanga News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
महाराष्ट्र में छठ पर बवाल... भड़के पप्पू यादव ने BJP से पूछा- बिहारियों का अपमान क्यों?
महाराष्ट्र में छठ पर बवाल... भड़के पप्पू यादव ने BJP से पूछा- बिहारियों का अपमान क्यों?
बिहार
नीतीश के नाम पर पुल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन; जानें क्यों खास है ये सेतु
नीतीश के नाम पर पुल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन; जानें क्यों खास है ये सेतु
बिहार
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
बिहार
'NDA के विधायक ही जनता को लूट रहे', तेजस्वी यादव की CM सम्राट को खुली चुनौती
'NDA के विधायक ही जनता को लूट रहे', तेजस्वी यादव की CM सम्राट को खुली चुनौती
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
महाराष्ट्र
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
बॉलीवुड
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण', बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, अब खतरे में है शाहरुख खान की 'जवान'
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण' , बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
एग्रीकल्चर
Drip Irrigation: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ट्रैवल
Bike Riders Psychology fact: मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget