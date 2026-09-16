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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान की पार्टी में बवाल! ये बातें सुनते ही मंत्री ने कार्यकर्ता से छीना माइक

चिराग पासवान की पार्टी में बवाल! ये बातें सुनते ही मंत्री ने कार्यकर्ता से छीना माइक

गया में अंबेडकर छात्रावास के निरीक्षण के दौरान लोजपा कार्यकर्ता ने पार्टी में सम्मान और टिकट वितरण पर सवाल उठाए. पैसे लेकर टिकट देने के आरोप के बाद मंत्री से माइक को लेकर खींचतान का वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : अजीत कुमार |  Updated at : 16 Sep 2026 09:47 AM (IST)
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गया पुलिस लाइन स्थित अंबेडकर छात्रावास के निरीक्षण के दौरान बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान के सामने लोजपा (रामविलास) के एक कार्यकर्ता ने पार्टी संगठन को लेकर सवाल उठाए. इसी दौरान माइक को लेकर मंत्री और कार्यकर्ता के बीच हुई खींचतान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

कार्यकर्ता ने माइक पर अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया कि गया में पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन में अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा है. उसने चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी सवाल उठाए. कार्यकर्ता का आरोप था कि पार्टी दलितों और वंचित वर्गों की बात करती है, लेकिन टिकट देने के दौरान भेदभाव किया जाता है.

टिकट के बदले पैसे लेने का लगाया आरोप

कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि लोजपा कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलता और टिकट के लिए पैसे लिए जाते हैं. उसने पार्टी में कार्यकर्ताओं की भागीदारी और उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की.

मंत्री ने माइक लेने की कोशिश की

वीडियो में दिखाई देता है कि कार्यकर्ता के बोलने के दौरान मंत्री संजय पासवान उससे माइक लेने की कोशिश करते हैं. कुछ देर तक दोनों के बीच माइक को लेकर खींचतान होती नजर आती है. कार्यकर्ता द्वारा मंत्री की ओर उंगली दिखाने का दृश्य भी वीडियो में दिखाई देता है. हालांकि वायरल वीडियो के पूरे संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

छात्रों और कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान हुआ विवाद

मंत्री के कार्यक्रम में छात्रावास से जुड़ी समस्याओं के साथ कार्यकर्ताओं ने संगठन संबंधी मुद्दे भी उठाए. हाल में संजय पासवान ने जहानाबाद के अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण भी किया था, जहां छात्रों की शिकायतों पर अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए थे.

Published at : 16 Sep 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Gaya News BIHAR NEWS
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