UCC: बिहार में बड़ी हलचल, नीतीश कुमार ने सभी MP-MLAs को बुलाया पटना

UCC पर बिहार एनडीए में मतभेद के बीच बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है. JDU ने 18 सितंबर को पटना में बड़ी बैठक बुलाई है. सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को पटना बुलाया गया है. इस बैठक को राजनीतिक रुप महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यूनिफॉर्म सिविल कोड और फरक्का जल संधि पर चर्चा संभव है. औपचारिक रुप से पार्टी अपना रुख साफ कर सकती है.

फरक्का जल संधि पर जेडीयू का दबाव

फरक्का जल संधि पर जेडीयू की ओर से लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है. दूसरी तरफ UCC पर जेडीयू की ओर से हो रही बयानबाजी को लेकर NDA में मतभेद देखने को मिल रहा है. पार्टी नेता सुझाव भी दे रहे हैं कि पार्टी का नाम अब जनता दल नीतीश कर दिया जाए. इसी बीच जेडीयू ने 18 सितंबर को पटना में सुबह 10 बजे से पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई है.

पार्टी की तरफ से ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन

पार्टी की ओर से प्रबोधन कार्यक्रम यानी ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा. विधायी कार्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी. इसका आधिकारिक उद्देश्य सदस्यों को सदन के नियमों, प्रक्रियाओं और सदन में प्रभावी ढंग से मुद्दे उठाने की जानकारी देना बताया गया है. विधायक, एमएलसी और सांसद अपने-अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट रख सकते हैं. जनता का मूड क्या है, कार्यकर्ताओं की स्थिति कैसी है और किन इलाकों में पार्टी को ज्यादा मेहनत की जरूरत है, इन मुद्दों पर भी चर्चा संभव है.

बैठक में आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति पर विचार हो सकता है. यह बैठक ऐसे समय में हो रही जब फरक्का जल संधि पर जेडीयू की ओर से बिहार के अलग अलग जिलों में नीतीश संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है. 1996 में हुई संधि की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रही है. जेडीयू का कहना है कि इस संधि को आगे न बढ़ाया जाए. जेडीयू का मानना है कि 1996 के समझौते ने बिहार को बाढ़, सुखाड़ और गाद की भीषण समस्या में धकेल दिया है. सूत्रों के अनुसार 18 को होने वाली बैठक में फरक्का जल संधि पर व्यापक चर्चा हो सकती है. नेताओं की राय सुनने के बाद फरक्का जल संधि पर औपचारिक रुप से पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर सकती है.

UCC पर रुख साफ कर सकती है JDU- सूत्र

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा UCC पर दिये गए बयान पर भी एनडीए में मतभेद दिख रहा है. जेडीयू नेताओं ने कहा है कि बिहार में UCC लागू नहीं होगा. हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बातचीत हो सकती है. पार्टी अपना रुख साफ कर सकती है. पूर्व में जेडीयू UCC बिहार में लागू न करने का स्टैंड ली थी. जनता दल युनाइटेड का नाम जनता दल नीतीश क्यों किया जाए इस पर भी व्यापक मंथन हो सकता है.

अब नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं. जेडीयू के सामने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखने की चुनौती है. समर्थकों को पार्टी यह संदेश दे सकती है कि बिहार के मुद्दों पर उसकी अपनी मजबूत आवाज है.

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