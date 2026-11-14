बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने की चर्चा शुरू हो गई है. लालू प्रसाद यादव की बेटी और राजद नेत्री रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बिहार के हित में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को फिर साथ आना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगी और उनका हालचाल लेंगी. रोहिणी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है और सम्राट बतौर मुख्यमंत्री सफल नहीं हैं.

रोहिणी ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को फिर साथ आना चाहिए. उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश मिला था. लेकिन बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया. उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव का भी जिक्र किया. रोहिणी ने कहा कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की कोशिश कर रही है. एमएलसी चुनाव में क्या हुआ, यह सबके सामने है.

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सम्राट चौधरी पर साधा निशाना

रोहिणी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सम्राट बिहार नहीं चला पा रहे हैं. वह बतौर मुख्यमंत्री फेल हैं. रोहिणी ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि जब एक अपराधी मुख्यमंत्री के पद पर होगा तो अपराध कैसे नहीं बढ़ेगा?

राघोपुर पुल का नाम या तो 'सामाजिक न्याय सेतु' होना चाहिए या फिर लालू जी के नाम पर .. यह जगजाहिर है कि आदरणीय लालू जी ने राघोपुर दियारा क्षेत्र के समग्र विकास और पुल के माध्यम से क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर गंभीर , सार्थक व् जमीनी प्रयास.किया l आज राजनीतिक श्रेय लेने के लिए ऐतिहासिक राघोपुर पुल के निर्माण का श्रेय "दूसरों" के नाम किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो अफसोसजनक है। राघोपुर की जनता चाहती है कि राघोपुर पुल का नाम या तो 'सामाजिक न्याय सेतु' होना चाहिए या फिर लालू जी के नाम पर, जिन्होंने इसके निर्माण के निर्णय की नींव मजबूत की। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नामकरण करने का कोई औचित्य नहीं है और ऐसे निर्णय पर सवाल उठना लाजिमी है। — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 14, 2026

नीतीश कुमार से मिलने जाएंगी रोहिणी

रोहिणी ने कहा कि वह जल्द नीतीश कुमार से मिलने जाएंगी और उन्हें छठ की शुभकामनाएं देंगी. उन्होंने कहा कि छठ के प्रसाद के लिए अभी उनके पास निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन प्रसाद ग्रहण करने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती. सिंगापुर से लौटने पर एयरपोर्ट पर उनसे नीतीश के घर जाने के बारे में पूछा गया था. तब उन्होंने कहा था कि वह चाचा के यहां जरूर जाएंगी.

राघोपुर पुल के नामकरण पर भी उठाए सवाल

रोहिणी ने राघोपुर पुल का नाम 'सामाजिक न्याय सेतु' या लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखने की मांग की है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि लालू यादव ने राघोपुर दियारा क्षेत्र के विकास और उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए थे. पुल के निर्माण का श्रेय दूसरों को देना अफसोसजनक है. रोहिणी ने कहा कि लालू यादव को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वह हकदार हैं.

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