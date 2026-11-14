छठ पर बिहार जाने वालों की बल्ले-बल्ले, दिल्ली से 77 बसें शुरू, किराये में भारी छूट

छठ महापर्व पर बिहार जाने की तैयारी कर रहे दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली और बिहार सरकार ने विशेष अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू की है. शुरुआती चरण में दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल से बिहार के पांच शहरों के लिए 77 बसें चलाई जा रही हैं. खास बात यह है कि यात्रियों को बस किराये में 134 रुपये से लेकर 1,028 रुपये तक की छूट भी मिलेगी.

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार छठ पर बिहार जाने वाले लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सस्ता सफर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है.

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बिहार के पांच शहरों के लिए 77 बसें शुरू

आनंद विहार बस टर्मिनल से फिलहाल बिहार के पांच प्रमुख शहरों के लिए बसों का संचालन शुरू किया गया है. इनमें सबसे ज्यादा 36 बसें मुजफ्फरपुर के लिए चलाई जा रही हैं. इसके अलावा पटना के लिए 13, पूर्णिया के लिए 12, गया के लिए 10 और दरभंगा के लिए 6 बसें उपलब्ध हैं. इस तरह शुरुआती चरण में कुल 77 बसें यात्रियों को बिहार पहुंचाएंगी. इससे त्योहार के दौरान घर जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

बस किराये में मिलेगी 1,028 रुपये तक की छूट

दिल्ली सरकार ने यात्रियों को आर्थिक राहत देने के लिए किराये में सब्सिडी की व्यवस्था की है. जानकारी के मुताबिक, नॉन एसी सीटर बस का किराया 1,615 रुपये से घटाकर 1,221 रुपये कर दिया गया है. यानी यात्रियों को 394 रुपये की बचत होगी. वहीं, एसी सीटर बस का किराया 1,980 रुपये से घटाकर 1,361 रुपये कर दिया गया है. इसमें 619 रुपये की राहत मिलेगी. सरकार की ओर से अलग-अलग श्रेणियों में 134 रुपये से लेकर 1,028 रुपये तक की छूट की जानकारी साझा की गई है.

दिल्ली-बिहार के बीच 18 मार्गों पर बस चलाने की तैयारी

फिलहाल पांच शहरों के लिए बस सेवा शुरू हुई है. आगे इसका दायरा बढ़ाने की योजना है. दिल्ली और बिहार के बीच प्रस्तावित पारस्परिक परिवहन समझौते के तहत 18 अंतरराज्यीय मार्गों पर बसें चलाने की तैयारी है. इस योजना में पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बक्सर, नवादा, मधुबनी और बिहार शरीफ जैसे शहर शामिल हैं. प्रस्ताव के मुताबिक, हर मार्ग पर दिल्ली और बिहार को 12-12 बसों के परमिट देने की व्यवस्था होगी.

यात्रियों की सुरक्षा के लिए होंगी खास सुविधाएं

बस सेवा के विस्तार के साथ यात्रियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है. प्रस्तावित समझौते में बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का प्रावधान है. बसों में जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी बटन भी लगाए जाने की योजना है. इससे यात्रियों को सुरक्षित सफर देने में मदद मिलेगी.

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