मधुबनी बॉर्डर पर ‘चाची 420’ गिरफ्तार, पति पहले ही जा चुका जेल

मधुबनी में भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में कथित महिला तस्कर हीरा देवी महासेठ उर्फ ‘चाची’ को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, वह लंबे समय से सीमा क्षेत्र में सक्रिय थी और उसके खिलाफ तस्करी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. गिरफ्तारी के बाद उससे बासोपट्टी थाने में पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, 15 सितंबर की देर रात करीब 12:30 बजे एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने दुहबी बाजार-जानकीनगर क्षेत्र में कार्रवाई की. महिला की पहचान नेपाल के धनुषा जिले के दुहबी बाजार निवासी हीरा देवी महासेठ के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, वह लंबे समय से फरार चल रही थी.

जाली नोट और नशीले पदार्थों से जुड़े आरोप

पुलिस के अनुसार, हीरा देवी पर जाली भारतीय मुद्रा, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, शराब और अन्य प्रतिबंधित सामान की तस्करी से जुड़े आरोप हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसके नेटवर्क में जाली नोट, खाद, कपड़े और अन्य सामान की तस्करी की भी जांच हुई है.

पति भी नकली करेंसी मामले में गिरफ्तार

नेपाल के एक स्थानीय समाचार स्रोत के अनुसार, हीरा देवी के पति भरत महासेठ को करीब एक महीने पहले बिहार में कथित तौर पर नकली भारतीय मुद्रा के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसी मामले से जुड़े संभावित नेटवर्क के आधार पर हीरा देवी की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

NIA और NCB की टीम ने की पूछताछ

गिरफ्तारी के बाद मधुबनी एसएसपी योगेंद्र कुमार समेत जांच एजेंसियों की टीम ने महिला से पूछताछ की. रिपोर्टों के मुताबिक, NIA और NCB की टीमें उसके कथित नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और सीमा पार गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटा रही हैं. पुलिस उसकी संपत्ति और तस्करी नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है.