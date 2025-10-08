भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अपनी एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा द्वारा लगाए आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. धनश्री इन दिनों एक रिएलिटी शो में कन्टेस्टेंट हैं, जिसमें उन्होंने इशारों-इशारों में कहा था कि चहल ने उन्हें शादी के 2 महीने बाद ही धोखा दे दिया था. हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक चहल ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. बताते चलें कि इसी साल मार्च में चहल-धनश्री का तलाक हो गया था.

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में युजवेंद्र चहल ने कहा, "मैं एक एथलीट हूं, चीटिंग नहीं करता हूं. अगर 2 महीने में धोखा देता तो क्या रिश्ता इतना लंबा चल पाता. मेरे लिए वो चैप्टर खत्म हो चुका है और सबका उससे आगे बढ़ जाना ही उचित होगा."

सब झूठ है...

युजवेंद्र चहल ने कहा कि उन आरोपों में कोई सच नहीं है. उन्होंने कहा, "हमारी शादी साढ़े 4 साल तक चली, अगर 2 महीने में ही धोखा मिला होता तो कौन रिश्ते में बना रहता? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं इतिहास को भुला चुका हूं, लेकिन कुछ लोग अब भी वहां अटके हुए हैं. उनका घर मेरे नाम से चल रहा है, इसलिए वो बार-बार मेरा नाम घसीटते रहते हैं. मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है और ना ही कोई फर्क पड़ता है."

चहल ने साफ किया कि वो पुरानी बातों को भुला चुके हैं और लोग कुछ भी कह देते हैं जो सोशल मीडिया पर चल जाता है. उन्होंने कहा, "100 बातें चलती हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है और उसे जान लीजिए कि मेरे लिए वो चैप्टर खत्म हो चुका है. मैं उस बारे में दोबारा कभी बात नहीं करना चाहता."

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर 2020 में शादी की थी. उसके करीब 4 साल बाद फरवरी 2024 में तलाक की अर्जी दी थी. मगर मार्च 2025 में उनकी तलाक की अर्जी को मंजूरी दे दी गई. रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि धनश्री वर्मा को 4.75 करोड़ रुपये की एलीमनी मिली थी.

यह भी पढ़ें:

IND vs WI: कब और कहां खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट, नोट कर लीजिए तारीख और समय समेत सारी डिटेल्स