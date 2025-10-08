अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीन दिनों के भीतर ही पहला टेस्ट मैच हरा दिया था. अब दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा व अंतिम मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें दिल्ली पहुंच चुकी हैं. हालांकि, खराब मौसम और बारिश के चलते प्रैक्टिस में बाधा पड़ी है.

दिल्ली में काफी लंबे वक्त के बाद टेस्ट मैच खेला जाएगा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को फिरोज शाह कोटला के नाम से भी जाना जाता है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच यहां दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार 10 अक्टूबर से खेला जाएगा. सुबह 9 बजे मैच का टॉस होगा और मुकाबले की शुरुआत साढ़े 9 बजे से होगी.

जानें कैसा रहेगा दिल्ली की पिच का मिजाज ?

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में काली और लाल, दोनों मिट्टी की पिच हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा. ऐसे में यहां बल्लेबाजों की मौज होगी. इस पिच पर रन बनाना आसान माना जाता है. बाउंड्री छोटी हैं और आउटफील्ड काफी तेज है. ऐसे में इस टेस्ट मैच में खूब रन बन सकते हैं. हालांकि, दूसरे दिन के बाद जब पिच सूख जाएगी तो स्पिनर्स को मदद मिलना भी शुरू हो जाएगी.

पहले टेस्ट में दोनों पारियों में 50 ओवर नहीं खेल पाई थी वेस्टइंडीज की टीम

गौरतलब है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 44.1 ओवर में 162 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. दूसरी पारी में कैरेबियाई टीम 45.1 ओवर में सिर्फ 146 रन ही बना सकी थी. भारत ने तीसरे ही दिन यह टेस्ट मैच पारी और 140 रनों से जीत लिया था. मोहम्मद सिराज ने इस टेस्ट मैच में सात विकेट झटके थे. वहीं रवींद्र जडेजा ने शतक जड़ने के साथ-साथ 4 विकेट भी लिए थे.