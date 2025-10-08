इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान

Virat Kohli Plan From England To Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत 19 अक्टूबर से होने जा रही है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भारतीय टीम 15 अक्टूबर को रवाना होने वाली है. भारतीय प्लेयर्स दो बैच में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उड़ान भरेंगे. भारतीय टीम के खिलाड़ियों को लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक फ्लाइट 15 अक्टूबर की सुबह जाएगी, वहीं दूसरी फ्लाइट शाम में रवाना होगी.

विराट कोहली लंदन से आएंगे दिल्ली

भारतीय टीम के स्टार प्लेयर विराट कोहली इस समय लंदन में अपने परिवार के साथ हैं. विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने वाले हैं. ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए कोहली इंग्लैंड से पहले भारत आएंगे. इसके बाद टीम के साथ ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए निकलेंगे. पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से बताया है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए निकल सकते हैं. विराट और रोहित 15 अक्टूबर या इससे एक दिन पहले दिल्ली पहुंच सकते हैं. यहीं से भारत के सभी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होंगे.

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी. इस सीरीज में तीन मुकाबले खेले जाएंगे. ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे.

पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा.

दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में होगा.

तीसरा मैच 25 अक्टूबर को सिडनी के मैदान पर होगा.

टीम इंडिया को वनडे सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेलनी है. ये सभी T20 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से शुरू होंगे.

पहला मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा.

दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को मेलबर्न में होगा.

तीसरा टी20 2 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा.

चौथा मैच 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में होगा.

पांचवां मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा.

