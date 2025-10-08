ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है. रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया गया है, उनकी जगह बोर्ड ने शुभमन गिल को कप्तान नियुक्त किया है. मोहम्मद शमी को लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, इसमें पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी भी शामिल हैं. तिवारी ने शमी की जगह हर्षित राणा के चयन को गलत बताते हुए बीसीसीआई से मांग की है कि चयन समिति की मीटिंग लाइव होने चाहिए. उन्होंने कोच गौतम गंभीर पर भी निशाना साधा.

मोहम्मद शमी इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए हैं. दूसरी तरफ हर्षित राणा को बहुत मौके दिए गए हैं लेकिन उनका प्रदर्शन साधारण ही रहा है. इस पर एक वेबसाइट से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, "अगर इस मुद्दे पर ज्यादा बोलेंगे तो विवाद खड़ा हो जाएगा. हालांकि, कई मौकों पर हर्षित राणा महंगे साबित हुए हैं और इसका जवाब लाइव सिलेक्शन मीटिंग हो सकता है. सभी इस बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप एक ओपिनियन पोल करेंगे कि शमी और हर्षित राणा में कौन सा गेंदबाज बेहतर है? तो बड़ी संख्या में लोग शमी का ही नाम लेंगे."

गौतम गंभीर पर भी साधा निशाना !

मनोज तिवारी ने आगे कहा, "सवाल ये हैं कि मोहम्मद शमी की अनदेखी क्यों की जा रही है? मैं भी इसकी वजह जानना चाहता हूं और उम्मीद है कि कुछ दिनों में इसकी वजह भी सामने आएगी. मैं खुलासा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे एक बहस शुरू हो जाएगी. कोई संदेह नहीं कि हर्षित राणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन को देखें तो वह अक्सर महंगे साबित होते हैं. लेकिन फिर भी शमी जैसे गेंदबाजों के ऊपर उन्हें प्राथमिकता दी जाती है. ऐसा क्यों है? इसका जवाब तो कोच ही दे सकते हैं."

हर्षित राणा ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया है, उन्होंने अभी 2 टेस्ट, 5 वनडे और 3 टी20 मैच खेले हैं. इसमें उनके नाम क्रमश 4, 10 और 5 विकेट हैं. 3 टी20 में उनका इकॉनमी 10 से अधिक का है.