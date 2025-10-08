हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'सिलेक्शन कमिटी मीटिंग लाइव हो...', मोहम्मद शमी की अनदेखी पर पूर्व क्रिकेटर ने चयन समिति पर उठाए गंभीर सवाल

'सिलेक्शन कमिटी मीटिंग लाइव हो...', मोहम्मद शमी की अनदेखी पर पूर्व क्रिकेटर ने चयन समिति पर उठाए गंभीर सवाल

पूर्व क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी की जगह हर्षित राणा के चयन को गलत बताते हुए BCCI से लाइव सिलेक्शन मीटिंग की बात कही है. शमी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम में जगह नहीं बना पाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 08 Oct 2025 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है. रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया गया है, उनकी जगह बोर्ड ने शुभमन गिल को कप्तान नियुक्त किया है. मोहम्मद शमी को लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, इसमें पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी भी शामिल हैं. तिवारी ने शमी की जगह हर्षित राणा के चयन को गलत बताते हुए बीसीसीआई से मांग की है कि चयन समिति की मीटिंग लाइव होने चाहिए. उन्होंने कोच गौतम गंभीर पर भी निशाना साधा.

मोहम्मद शमी इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए हैं. दूसरी तरफ हर्षित राणा को बहुत मौके दिए गए हैं लेकिन उनका प्रदर्शन साधारण ही रहा है. इस पर एक वेबसाइट से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, "अगर इस मुद्दे पर ज्यादा बोलेंगे तो विवाद खड़ा हो जाएगा. हालांकि, कई मौकों पर हर्षित राणा महंगे साबित हुए हैं और इसका जवाब लाइव सिलेक्शन मीटिंग हो सकता है. सभी इस बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप एक ओपिनियन पोल करेंगे कि शमी और हर्षित राणा में कौन सा गेंदबाज बेहतर है? तो बड़ी संख्या में लोग शमी का ही नाम लेंगे."

गौतम गंभीर पर भी साधा निशाना !

मनोज तिवारी ने आगे कहा, "सवाल ये हैं कि मोहम्मद शमी की अनदेखी क्यों की जा रही है? मैं भी इसकी वजह जानना चाहता हूं और उम्मीद है कि कुछ दिनों में इसकी वजह भी सामने आएगी. मैं खुलासा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे एक बहस शुरू हो जाएगी. कोई संदेह नहीं कि हर्षित राणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन को देखें तो वह अक्सर महंगे साबित होते हैं. लेकिन फिर भी शमी जैसे गेंदबाजों के ऊपर उन्हें प्राथमिकता दी जाती है. ऐसा क्यों है? इसका जवाब तो कोच ही दे सकते हैं."

हर्षित राणा ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया है, उन्होंने अभी 2 टेस्ट, 5 वनडे और 3 टी20 मैच खेले हैं. इसमें उनके नाम क्रमश 4, 10 और 5 विकेट हैं. 3 टी20 में उनका इकॉनमी 10 से अधिक का है.

Published at : 08 Oct 2025 10:14 AM (IST)
Tags :
Manoj Tiwary BCCI Harshit Rana INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR MOHAMMED SHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती
Advertisement

वीडियोज

Jaipur Accident: केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर, धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे
Puncture Scam: सड़क पर कीलों का 'जाल', गाड़ियों को पंक्चर कर कौन रच रहा है खतरनाक साज़िश?
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान संभव, RJD को 125-130 सीटें मिलने का अनुमान
Himachal Landslide: बिलासपुर में Bus पर चट्टान गिरने से 15 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
Jaipur Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर टैंकर-ट्रक में टक्कर, LPG सिलेंडरों में धमाकों से दहला इलाका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती
बॉलीवुड
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार, कहा- '100 करोड़ भी देंगे तो नहीं करूंगा काम'
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज तो न हो परेशान, घर में खुद ऐसे कर लें तैयार
करवा चौथ पर टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज तो न हो परेशान, घर में खुद ऐसे कर लें तैयार
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में बढ़िया अदरक कैसे उगाएं? जानें आसान और असरदार तरीका
घर के किचन गार्डन में बढ़िया अदरक कैसे उगाएं? जानें आसान और असरदार तरीका
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget