हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट भारत वापस लौटे, 'किंग कोहली' के न्यू लुक के फैंस हुए दीवाने; अब आगे क्या करेंगे, जानें

विराट भारत वापस लौटे, 'किंग कोहली' के न्यू लुक के फैंस हुए दीवाने; अब आगे क्या करेंगे, जानें

Virat Kohli Airport New Delhi: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली भारत वापस लौट आए हैं. वो जल्द ही टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलियाई टूर पर रवाना होंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 03:25 PM (IST)
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के शुरू होने में एक सप्ताह से भी कम समय बचा है. उससे पहले विराट कोहली भारत वापस लौट आए हैं, जहां से वो टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे. किंग कोहली को मंगलवार को नई दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां उनका स्वागत देखने लायक रहा. एयरपोर्ट पर विराट काली शर्ट और सफेद ट्राउजर में दिखाई दिए, उनके इस लुक का फोटो खूब वायरल हो रहा है.

विराट कोहली जैसे ही नई दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आए, वैसे ही फैंस उनके लिए दीवाने से हो गए. इसी कारण उनकी ब्लैक शर्ट और सफेद ट्राउजर वाली फोटो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं. आपको याद दिला दें कि IPL 2025 के समापन के बाद विराट कोहली अपने बच्चों और पत्नी संग लंदन चले गए थे. इसी बीच विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. टी20 फॉर्मेट से उन्होंने पिछले साल ही रिटायरमेंट ले ली थी.

रिपोर्ट अनुसार भारतीय टीम 2 अलग-अलग जत्थों में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी. बताया गया कि कुछ खिलाड़ी सुबह और बाकी प्लेयर्स शाम को टिकट की उपलब्धता अनुसार ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ेंगे. टीम इंडिया यहां से सीधा पर्थ जाएगी, जहां 19 अक्टूबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे मैच खेला जाना है.

रिटायरमेंट की अटकलों के बीच विराट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार कोई ODI मैच खेलते नजर आएंगे. कुछ दिन पूर्व जब चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा की थी, तब उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था.

रोहित शर्मा इस वनडे सीरीज में बतौर एक बल्लेबाज खेलते दिखेंगे, क्योंकि शुभमन गिल भारतीय ODI टीम के नए कप्तान घोषित कर दिए गए हैं. ये पहला मौका होगा जब गिल वनडे टीम की कप्तानी करते दिखेंगे. ऐसे में चीफ सेलेक्टर का 2027 वर्ल्ड कप के लिए विराट और रोहित के प्रति रुख दोनों सीनियर खिलाड़ियों के करियर के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा है.

अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Oct 2025 03:25 PM (IST)
India Tour Of Australia VIRAT KOHLI INDIA VS AUSTRALIA
Embed widget