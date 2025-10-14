भारतीय क्रिकेट टीम अक्टूबर और नवंबर महीने में भरपूर क्रिकेट खेलेगी. टीम इंडिया को अक्टूबर में पांच मैच खेलने हैं. नवंबर के शुरुआत में ही भारतीय टीम 3 टी20 मैच खेलेगी. कुल मिलाकर क्रिकेट फैंस को भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा. खास बात यह है कि अक्टूबर में भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली भी एक्शन में दिखेंगे.

टीम इंडिया को कुछ दिन में ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. 19 अक्टूबर से तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलेंगे. इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच पांच टी20 मैच खेलेगी.

अक्टूबर और नवंबर में भारतीय टीम को सभी मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलने है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टीम 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेगी. ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी. इन दोनों सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का एलान भी कर दिया है. 19 अक्टूबर से शुभमन गिल का दौर शुरू होगा. उन्हें टेस्ट के बाद वनडे टीम का भी कप्तान बनाया गया है.

अक्टूबर में इतने दिन एक्शन में दिखेगी टीम इंडिया

पहला वनडे- 19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी

पहला टी20- 29 अक्टूबर, कैनबेरा

दूसरा टी20- 31 अक्टूबर, मेलबर्न

नवंबर में भी दिखेगा एक्शन

तीसरा टी20- 2 नवंबर, होबार्ट

चौथा टी20- 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

पांचवां टी20- 8 नवंबर, ब्रिसबेन

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), प्रसिद्ध कृष्णा और यशस्वी जयसवाल.

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.