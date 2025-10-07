हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVideo: 'तेरी शादी भी करवा देंगे', शिखर धवन ने युजवेंद्र चहल से किया बड़ा प्रोमिस? वीडियो वायरल

Video: 'तेरी शादी भी करवा देंगे', शिखर धवन ने युजवेंद्र चहल से किया बड़ा प्रोमिस? वीडियो वायरल

Shikhar Dhawan And Yuzvendra Chahal: शिखर धवन ने युजवेंद्र चहल के साथ एक बड़ा ही मजेदार वीडियो बनाया है, जिसमें वो उनकी शादी को लेकर बात कर रहे हैं. इस वीडियो में शिखर की गर्लफ्रेंड भी हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 07 Oct 2025 10:36 PM (IST)
Shikhar Dhawan And Yuzvendra Chahal Video: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी शिखर धवन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. शिखर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ वीडियो भी शेयर करते हैं. शिखर के सोशल मीडिया हैंडल पर कई फनी वीडियो भी देखे जा सकते हैं. वहीं युजवेंद्र चहल भी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं. चहल का हाल ही में धनश्री के साथ तलाक हुआ था, लेकिन इस खिलाड़ी को कई बार अब रुमर्ड गर्लफ्रेंड राजे माहवेश के साथ स्पॉट किया गया है. अब शिखर धवन और युजवेंद्र चहल ने सोफी शाइन के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया है.

शिखर-चहल का वायरल वीडियो

शिखर धवन ने युजवेंद्र चहल और सोफी शाइन के साथ कोलेबोरेशन में एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में धवन, चहल से कहते हैं कि 'तेरी शादी भी करवा देंगे बेटा, पहले मेरी शादी तो हो जाए'. इस पर चहल शौक होते हुए कहते हैं कि 'पापा, आपकी शादी'. इसके बाद धवन, सोफी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि 'ये है तेरी तीसरी मां'. इसके बाद चहल को झटका लगता है और वो अपना सिर पकड़कर कहने लगते हैं कि 'थर्ड मम्मी'.

शिखर धवन के शेयर किए इस फनी वीडियो में चहल, धवन के बेटे का रोल निभा रहे हैं, जो अपने पापा से अपनी शादी की बात करने आया है. धवन, चहल से वादा कर रहे हैं कि वे अपनी शादी के बाद चहल की शादी भी करवा देंगे. युजवेंद्र चहल, शिखर धवन और सोफी शाइन के इस वीडियो का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. वे केवल मौज-मस्ती के लिए ही ऐसे वीडियो बनाते हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है.

 
 
 
 
 
A post shared by Shikhar Dhawan (@shikhardofficial)

IND vs WI: गिल को ODI का कप्तान बनाए जाने के बाद गौतम गंभीर के घर पार्टी, जानिए दावत में कौन-कौन होगा शामिल

Published at : 07 Oct 2025 10:36 PM (IST)
Shikhar Dhawan Yuzvendra Chahal VIRAL VIDEO Sophie Shine
