कोहली और गंभीर की हो गई लड़ाई? इस वजह से खतरे में पड़ा विराट का ODI फ्यूचर; जानें पूरा मामला

भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का भविष्य लगातार चर्चा में बना हुआ है. खबर है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं, इसका कारण दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर उत्पन्न हुआ मतभेद बताया जा रहा है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट अनुसार रोहित शर्मा ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट विजय हजारे टूर्नामेंट में ट्रॉफी में खेलने के लिए हामी भर दी है. मगर विराट कोहली ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेलने से मना कर दिया है.

NDTV के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, "समस्या का केंद्र विजय हजारे ट्रॉफी है. कोहली इस टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहते हैं. जब रोहित शर्मा खेलने को तैयार हों, तो किसी एक खिलाड़ी के लिए अपवाद कैसे हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो हम अन्य खिलाड़ियों से क्या कहेंगे? यह कि कोई एक विशेष खिलाड़ी आप सबसे अलग है?"

रोहित शर्मा ने ना केवल विजय हजारे ट्रॉफी बल्कि वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी मुंबई के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं. दूसरी ओर कोहली बहुत अधिक तैयारी के पक्ष में नहीं हैं. ऐसे में BCCI के सामने जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वो सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए कोई नियम बदलने के मूड में नहीं है.

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि BCCI की सेलेक्शन कमिटी और हेड कोच गौतम गंभीर लगातार खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट में सक्रिय रहने की बात कहते आए हैं. बीसीसीआई के कहने के बाद ही ऑस्ट्रेलियाई टूर पर खराब प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी के मैचों में खेलना पड़ा था.

इस पूरे विवाद के बीच विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों ने अपनी फॉर्म साबित करके दिखाई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा ने शतक लगाया था, वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI में उन्होंने 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम ODI में 74 रन और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 135 रनों की शानदार पारी खेली थी.

