हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकोहली और गंभीर की हो गई लड़ाई? इस वजह से खतरे में पड़ा विराट का ODI फ्यूचर; जानें पूरा मामला

कोहली और गंभीर की हो गई लड़ाई? इस वजह से खतरे में पड़ा विराट का ODI फ्यूचर; जानें पूरा मामला

Virat Kohli vs Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का भविष्य लगातार चर्चा में बना हुआ है. खबर है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 02 Dec 2025 07:22 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का भविष्य लगातार चर्चा में बना हुआ है. खबर है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं, इसका कारण दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर उत्पन्न हुआ मतभेद बताया जा रहा है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट अनुसार रोहित शर्मा ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट विजय हजारे टूर्नामेंट में ट्रॉफी में खेलने के लिए हामी भर दी है. मगर विराट कोहली ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेलने से मना कर दिया है.

NDTV के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, "समस्या का केंद्र विजय हजारे ट्रॉफी है. कोहली इस टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहते हैं. जब रोहित शर्मा खेलने को तैयार हों, तो किसी एक खिलाड़ी के लिए अपवाद कैसे हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो हम अन्य खिलाड़ियों से क्या कहेंगे? यह कि कोई एक विशेष खिलाड़ी आप सबसे अलग है?"

रोहित शर्मा ने ना केवल विजय हजारे ट्रॉफी बल्कि वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी मुंबई के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं. दूसरी ओर कोहली बहुत अधिक तैयारी के पक्ष में नहीं हैं. ऐसे में BCCI के सामने जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वो सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए कोई नियम बदलने के मूड में नहीं है.

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि BCCI की सेलेक्शन कमिटी और हेड कोच गौतम गंभीर लगातार खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट में सक्रिय रहने की बात कहते आए हैं. बीसीसीआई के कहने के बाद ही ऑस्ट्रेलियाई टूर पर खराब प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी के मैचों में खेलना पड़ा था.

इस पूरे विवाद के बीच विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों ने अपनी फॉर्म साबित करके दिखाई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा ने शतक लगाया था, वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI में उन्होंने 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम ODI में 74 रन और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 135 रनों की शानदार पारी खेली थी.

यह भी पढ़ें:

टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म; शेड्यूल जारी

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 02 Dec 2025 07:22 PM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy VIRAT KOHLI Rohit SHarma GAUTAM GAMBHIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म; शेड्यूल जारी
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

श्रीलंका में दितवाह तूफान का कहर, अब तक 390 लोगों की हुई मौत
Bandhan Gold & Silver ETF Full Review | NFO Details, Returns Logic, Rally Explained | Money Live
Khabar Filmy Hain: मृणाल ठाकुर डेटिंग लाइफ को लेकर एक बार फिर गॉशिप गलियारों लगी आग
Salman Khan, The Intensity, Songs, and Success Behind Tere Naam, Sameer Anjaan Interview
Delhi News: चोरी का सनसनीखेज मामला! अस्पताल में महिला के शव से गहने गायब | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म; शेड्यूल जारी
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
ट्रेंडिंग
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
शिक्षा
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Embed widget